俄拟研制“太空核电站”给在轨卫星充电遭质疑

俄媒称，俄罗斯国家航天公司发起研制用激光给在轨卫星充电的“轨道核电站”。圣彼得堡军火库设计局承接了研究工作。去年，“能源”火箭航天公司成功测试了距离1.5公里的激光输电技术。专家认为，轨道核电站的前景不大——用太阳能电池为航天器供电更简单。
据俄罗斯《消息报》网站10月30日报道，根据俄国家航天公司的技术任务书，军火库设计局应研究用激光为航天器充电的各种可行方案，电力应来自核电设备。
文件指出：“为了确定轨道核电站的设计方案并确保分阶段制造，批准研制输出功率100千瓦～1000千瓦的核电设备。”
研发单位应在2018年11月底前提交轨道核电站的外形、主要性能、轨道部署、入轨手段、故障排除等解决方案。
报道称，苏联时期曾有过使用类似航天器的负面经验。1978年，搭载核电装置的“宇宙-954”卫星坠落在加拿大西北部地区。苏联为此赔偿了100多万美元。当时，军火库设计局总共制造了30多个搭载核电装置的航天器。它是俄罗斯目前唯一拥有相关经验的企业。
俄航天政策研究所科研负责人伊万·莫伊谢耶夫认为，轨道核电站没有前途，因为其技术实现过于复杂，用途令人费解。他表示，电能和激光相互转化的能量损失太大，使这项技术缺乏经济合理性。
俄罗斯齐奥尔科夫斯基航天科学院通讯院士安德烈·约宁认为，研究太空激光技术是有前景的，但轨道核电站的应用领域不明。他说：“测试太空激光来自把太阳能以激光形式从卫星输送到地面的想法。激光会在大气层耗散，但在宇宙真空中不会。这是一个相当有趣的项目，以前从未有过。但我觉得，核电和激光这两个话题需要分开。”
他表示，太空激光技术可用于向太阳系以外发射微卫星。比如，互联网投资人尤里·米尔纳和科学家斯蒂芬·霍金2016年就推介了一个类似项目：用激光驱动人造卫星以每小时1.6亿公里的速度飞行，使其在20年内抵达半人马座阿尔法星。
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