香港何去何从？新加坡前总理吴作栋出主意

作为海滨城市，香港如何维持竞争力？“大湾区”概念下，香港的角色何去何从？亚洲协会香港中心上月举办论坛，探讨香港的竞争力和未来发展。
新加坡荣誉国务资政、前总理吴作栋在论坛上指出，香港和新加坡都面临经济增长及能否继续与国际关联的挑战，而香港风险更大，因很多中国城市在挑战其作为南中国枢纽城市的地位，一国两制下的香港必须进化，建议香港应保持大众使用英文的水准，并多与其他地区合作，例如新加坡及中国的一带一路计划。
“香港和新加坡有类似的质素，法治、司法独立，但同样面临长期挑战：香港或会失去其国际化的特性，成为另一个中国的城市，新加坡也可能失去其与国际的关联，只是东盟一个区内枢纽。要继续繁荣，必须适应变化。”
内地城市 挑战港南中国枢纽地位
在吴作栋看来，香港沦为一个普通城市的风险比新加坡更高，因很多中国城市在追赶，例如上海、深圳，而随着大湾区发展起来，更多城市会挑战香港作为南中国枢纽的地位。
不过，他认为中国城市可在基建和建筑上媲美香港，但可能永远无法追上香港的软件，例如法治、司法独立、公务员，制定公共政策的能力和执行力，以及与国际的联系和眼界。
他指，香港的优势是市民的凝聚力及政府领导的质素，惟他提醒，香港以英文作为商业语言的优势必须保持，未来随着普通话愈来愈普及，必须防止大众英文水平下降。
今年8月行政长官林郑月娥首个外访就去新加坡，与她见过面的吴作栋指，她想向新加坡学习并寻求合作。他建议香港和新加坡有3方面可合作：中国的一带一路、科技创新和创意产业、管治和公共政策。
助企业适应科技 提倡终身学习
他说，新加坡已与重庆有一个政府层面的项目“重庆互联互通示范项目”，将新加坡和中国西部城市联系起来，欢迎香港参与。而创科会促进未来两地经济的发展，并改变行业、企业和就业的性质，星港可互相学习，助企业适应科技，助学生和在职人士终身学习。
另外，星港都有很高的管治水准，但随着新的社会挑战出现，两地需要创新的公共政策来面对变化，吴作栋作为李光耀公共政策学院主席，冀可助对公共政策和公共行政感兴趣的年轻人。（香港经济日报）
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