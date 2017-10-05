中国乒超联赛决定将所有外国选手拒之门外：日媒

日本《日刊体育》5日报道说，代表世界乒乓球界最高水平的中国乒超联赛决定，将包括日本选手在内的所有外国选手拒之门外。中国方面已于4日向日本协会表达了拒绝参赛的意思。日方消息人士表示，尽管中方的说法是拒绝所有外国选手，但这只是借口，该政策针对的是日本选手。
报道说，如果中国乒超联赛拒绝日本选手参赛，这将意味着包括平野美宇（17岁）和石川佳纯（24岁）等日本选手在中国乒超加盟受阻。
《日刊体育》认为，2016年首次参加了中国乒超联赛的平野美宇进步飞快，随后在世界比赛中将中国的顶级选手们一个接一个地击败。这被认为是日本选手遭中国乒超联赛拒绝的一大理由。
报道说，在中国乒超联赛“修行”的选手，成绩和实力都会突飞猛进。最为鲜明的例子就是中国国内家喻户晓的福原爱。而去年首次在中国乒超联赛“修行”的平野美宇经过一系列的训练，成绩突飞猛进，并连续多次击败中国顶级乒乓球选手，并且在今年1月份的全日本乒乓球大赛中夺冠。
报道说，虽然到2020年奥运会还有三年，但是炽烈的中日乒乓战争已经打响了。为此，日本乒乓球协会准备了紧急对策，首先为女队雇佣两名中国高水平的陪练，此外，准备让石川、平野等国家队队员参加国内的男子联赛，锻炼技术。
《日刊体育》认为，“平野冲击”给中国带来的震动非常巨大。中国乒协开始注意到以平野为代表的日本选手迅速崛起，而谈论将日本人排除中国乒超联赛的声音随之渐起。毕竟东京奥运会上的金牌只有一个。而对日本选手的“禁令”在2020年东京奥运会开幕之前都不会解禁。
日本共同社也报道说，日本选手无法参加“中国乒乓球俱乐部超级联赛”，此举可能是在警惕强化实力的日本选手。
据悉，目前国内乒超的组委会和管理机构尚未对此表态。（环球时报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost