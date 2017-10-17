土耳其硬怼美国：巨浪掀翻友谊小船 为投俄纳投名状？

自土耳其未遂政变以来，土耳其与“老伙计”美国的关系一直龃龉不断。继8日两国先后宣布暂停向对方公民发放非移民签证之后，10日土耳其总统埃尔多安又宣布不再视美国大使约翰·巴斯为美驻土代表。这两个北约盟友的“互怼”加深了两国几十年来最严重的裂痕。
2016年7月土耳其发生未遂政变，埃尔多安政府随后展开肃清居伦支持者的行动。这次土耳其与美国的交锋也与此相关，土耳其4日逮捕美国驻伊斯坦布尔总领馆一名土耳其籍雇员，指控他是未遂政变“主谋”、宗教人士费图拉·居伦的支持者。而后美土先后宣布“拒签”措施，特别是埃尔多安宣布不再承认美国大使，更被评论为两国关系史上“前所未有”的危机。居伦在美旅居多年，未遂政变发生后，土耳其一直敦促美方引渡居伦。
一年多以来，土耳其与美国的关系遭遇严重困难是众所皆知的，但这次“拒签”风波还是令外界错愕，彭博社评论称，美国对土耳其停发签证意味着，土耳其与乍得、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、委内瑞拉和也门这7个被美国下达旅行禁令的国家在“同一艘船上”。土耳其的强硬回击也令两国矛盾公开化，显而易见的是双方“友谊的小船”已经倾覆。
目前，土耳其与美国在叙利亚冲突、对俄关系、对待库尔德人等一系列问题上都有分歧。与之形成鲜明对比的是，土耳其与俄罗斯的关系继续回暖。9月10日，埃尔多安确认两国已就购买S-400防空系统签约，土方已完成首期款项支付。同月28日，普京访问安卡拉，寻求加强两国在叙利亚和库尔德问题上的协调，并拓展能源合作。10月7日，土耳其支持叙反对派武装“叙利亚自由军”实施新一轮军事行动，并由俄军提供空中支援。
除了居伦，在对待库尔德武装上的分歧则是美土关系的最大障碍。在叙利亚战场上，被美国倚重的库尔德武装“叙利亚民主军”被土耳其视为眼中钉，土耳其认为其与库尔德工人党有牵连并将其定性为恐怖组织。特别是在未遂政变后的大清洗令土耳其军队实力大为受损，而库尔德工人党武装又加紧袭击的当口，土耳其对“叙利亚民主军”极度仇视也累及美国这个“老伙计”。今年7月，土耳其媒体一股脑将叙利亚北部的10处美军设施的方位和驻军情况全部曝光，行为与通敌无异，令美国异常愤怒。
美国既然和自己的敌人结成同盟，那土耳其寻求与俄罗斯和伊朗合作就显得很“对等”了，三国联合在叙利亚设立“冲突降级区”，近日土耳其军队越界与“叙利亚自由军”打击“救国阵线”的行动就得到俄罗斯空天军的支持。另外能源合作项目以及快速达成的S-400交易也令土耳其和俄罗斯的关系快速升温。
美国在中东大国博弈中的颓势显而易见，就连美国的铁杆盟友沙特都开始往俄罗斯一方“押筹码”，甚至还同最大的对手伊朗重启接触，力量天平正在倾斜，沙特非常清楚把筹码全押在美国身上有多么不明智。
土耳其在美国的中东战略中有着不可替代的作用，美国当然不愿与土耳其彻底决裂，更别说是将土耳其推向俄罗斯，土耳其如果真“倒戈”将令美国在中东地区的影响力大幅下降。当土耳其与俄罗斯的S-400交易达成时，欧洲媒体就警告北约要小心“盟友变敌人”。一个俄罗斯、土耳其和伊朗的“新同盟”将是美国的噩梦，而这或许正是土耳其敢于跟美国硬碰硬的原因。
土耳其是北约一员，与美国也有着非常紧密的防务合作，这种依赖关系很难被俄罗斯取代。当然土耳其也并非真要彻底弃美投俄，“会哭的孩子有奶吃”，土耳其希望迫使美国在诸如库尔德问题上满足土方的安全诉求，与其说土耳其转投俄罗斯怀抱，不如说土耳其谋求成为一个更加独立的存在，在中东获得更有分量的话语权。
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