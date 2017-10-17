土耳其硬怼美国：巨浪掀翻友谊小船 为投俄纳投名状？

美国既然和自己的敌人结成同盟，那土耳其寻求与俄罗斯和伊朗合作就显得很“对等”了，三国联合在叙利亚设立“冲突降级区”，近日土耳其军队越界与“叙利亚自由军”打击“救国阵线”的行动就得到俄罗斯空天军的支持。另外能源合作项目以及快速达成的S-400交易也令土耳其和俄罗斯的关系快速升温。





美国在中东大国博弈中的颓势显而易见，就连美国的铁杆盟友沙特都开始往俄罗斯一方“押筹码”，甚至还同最大的对手伊朗重启接触，力量天平正在倾斜，沙特非常清楚把筹码全押在美国身上有多么不明智。





土耳其在美国的中东战略中有着不可替代的作用，美国当然不愿与土耳其彻底决裂，更别说是将土耳其推向俄罗斯，土耳其如果真“倒戈”将令美国在中东地区的影响力大幅下降。当土耳其与俄罗斯的S-400交易达成时，欧洲媒体就警告北约要小心“盟友变敌人”。一个俄罗斯、土耳其和伊朗的“新同盟”将是美国的噩梦，而这或许正是土耳其敢于跟美国硬碰硬的原因。





土耳其是北约一员，与美国也有着非常紧密的防务合作，这种依赖关系很难被俄罗斯取代。当然土耳其也并非真要彻底弃美投俄，“会哭的孩子有奶吃”，土耳其希望迫使美国在诸如库尔德问题上满足土方的安全诉求，与其说土耳其转投俄罗斯怀抱，不如说土耳其谋求成为一个更加独立的存在，在中东获得更有分量的话语权。