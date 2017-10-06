美韩在朝鲜半岛东西海域启动联合军演

外媒称，韩国和美国16日在朝鲜半岛海域开始了为期近一周的联合海军演习。
据路透社10月16日报道，韩国国防部一位发言人说，包括美国“罗纳德·里根”号航空母舰在内的两国约40艘舰船将参加这次在朝鲜半岛东部和西部海域进行的军演，演习将从10月16日进行到20日。
朝鲜方面曾将美韩联合军演称为“战争预演”。而美国国务卿蒂勒森15日表示，特朗普总统已经指示他继续进行外交努力以缓和不断加剧的紧张局势。
据国际文传电讯社10月16日报道，韩国海军和空军、美国海军第七舰队、空军第七航空队、陆军第八集团军将参加此次演习，美国海军将投入以“罗纳德·里根”号核动力航母为首的航母战斗群，以及装备“宙斯盾”反导系统的“斯特西姆”号和“马斯廷”号导弹驱逐舰。
据韩国媒体报道，航母战斗群预计将在朝鲜沿岸附近的日本海活动，“斯特西姆”号和“马斯廷”号将在黄海活动，美国的两艘攻击型核潜艇预计也将参加演习。
据悉，装备12个“战斧”巡航导弹发射筒的美国“图森”号核潜艇10月早些时候进入日本海。13日，可携带154枚“战斧”导弹的“密歇根”号核潜艇抵达韩国釜山港。
朝鲜政府一直强烈谴责首尔和华盛顿的此类演习，将其视为挑衅。过去，平壤曾不止一次地进行导弹试射来回应美韩演习。
据彭博新闻社网站10月16日报道，韩国媒体15日报道称，朝鲜导弹发射车“不断出现又消失”在地图上，而且平壤附近和平安北道地区被发现有运载弹道导弹的“运输-竖起-发射装置”活动。
韩国国立外交学院一名教授说：“任何事情都可能发生，尤其是在美韩演习到特朗普访问该地区之间的这段时间。朝鲜也可能会试射射程较短的弹道导弹，此类试射以往未引发联合国制裁。”从以往来看，朝鲜往往不会在美韩军演期间进行直接挑衅。
另据美联社10月15日报道，美国国务卿蒂勒森15日说，旨在解决朝鲜危机的外交行动“将继续，直到第一颗炸弹落下”。
蒂勒森发出这一声明的背景是，特朗普总统几周前发推文说，他的这位首席外交代表试图跟“火箭人”谈判是“白费工夫”——“火箭人”是特朗普给朝鲜领导人金正恩起的绰号。
蒂勒森在有线电视新闻网《国情咨文》节目中说：“我认为，他的确希望对金正恩和朝鲜政权表明态度，显示他做好了军事准备，他可以使用那些军事选择，我们也花了不少时间来实际完善那些选择，但总统也向我明确表示，他希望通过外交途径解决问题，不寻求走向战争。”
他说，特朗普“已经明确向我表示，让我继续外交努力，我们正是这样做的；我也告诉别人，外交努力将继续，直到第一颗炸弹落下”。
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