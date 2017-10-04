中国治理污染力度前所未有 影响巨大

美国全国公共广播电台网站10月23日刊发文章称，中国政府在执行环保有关法律方面正变得认真起来。
文章称，为外国客户和中国供应商牵线搭桥的80/20规则采购公司创始人加里·黄（音）说：“简单来说，你会看到这些督察人员对工厂进行突击检查。他们每天都会开出罚单，并且有时候——情况特别严重时——还要采取刑事措施。有些人已经锒铛入狱。”
文章称，过去一年多时间里，中国环保部向约30个省级行政区派出了督察人员，他们对存在问题的工厂的员工进行了处罚。
文章称，在中国生产纺织品并出口的MKT伙伴公司总裁迈克尔·克罗蒂说：“此事非同小可。我认为我们中有许多人相信这将成为新常态。”克罗蒂说，他在中国待了近20年，却从未见过如此大的治理力度。他说：“中国消费者想要的不是红色和蓝色的河流。他们不想每天都看着灰蒙蒙的天空。”
文章称，中国对污染的治理让克罗蒂回想起上世纪70年代《洁净水资源法》获得通过后的美国。
他说：“当时，我们这些纺织行业的从业人员看到有许多染坊和印花厂因为不符合规定而被关停。我们现在看到的中国所启动的进程与之类似，但规模要大很多很多，产生的影响也更大。”
据克罗蒂的同事、MKT伙伴公司总经理阿奇·刘（音）估计，在最近的一连串督察行动中，有40%的中国工厂至少被暂时关停。他说，这是一件好事。
他说：“毕竟，这些工厂被检查后会变得更好、更具可持续性并且对社会更加负责。这对我们的供应链来说是一件好事。届时我们可以告诉沃尔玛、好市多等零售商我们是有资质的，并且我们制造的每一件产品对环境都是友好的。”
文章称，在中国生活了四分之一个世纪后，上海环境事务律师孔宏德对新的污染治理行动称赞有加。
身为多尔西-惠特尼律师事务所上海代表处管理合伙人的孔宏德说：“对我来说，这比工资翻番还要好。我之前一直梦想着有这么一天。我从没想过这一天会真的到来。”
孔宏德说，新的执法行动中让人感到最有希望的一点是工厂在排放量（现已对其实行实时监测）超过法律允许值时需要缴纳新费用。
孔宏德说：“执行方式将会变得完全不同。环保部门不再负责执行，它们只需要进行监控。负责执行的将会是税务部门。”
文章称，孔宏德相信对经济的冲击将会是暂时的，因为现在有那么多工厂不得不遵守严格得多的法律，这将促进专攻清洁技术的企业的发展。
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