美股飙升加剧对华尔街泡沫破裂担忧

法媒称，美国股市持续强劲。在今年夏季稍作休息之后，各大股指又开始大幅上行。道琼斯指数刚刚突破了23000点大关，创下历史纪录。该股指今年迄今已上涨逾18%，自特朗普去年11月胜选以来，道指已飙升了28%。此外，代表美国高科技企业的纳斯达克100指数今年迄今则大涨了26%。
据法国《费加罗报》10月25日报道，好像没什么事能影响华尔街的好情绪。美联储要逐渐关闭流动性龙头的货币政策转变没能压制住多头；很多经济过热的信号也未能浇灭市场的热情。
本月18日，就在“黑色星期一”30周年的前一天，美国财长史蒂文·姆努钦表达了对华尔街狂热的担忧。他担心若特朗普承诺的企业税削减政策不能尽快实施，市场会遭到猛烈的报复性打击。很多市场专业人士也表示，税改如果迟迟不能实施，美国股市很可能出现回调。
只用了很短的时间，华尔街就达到了很多人认为令人担忧的顶部。特朗普称，自他将入主白宫的消息公布以来，华尔街股票总市值飙升了5.2万亿美元。特朗普是否应沾沾自喜还真不好说。一位法国业内人士说：“标普500指数成分股的平均市盈率已接近18倍，自本世纪初互联网泡沫破裂以来，其估值还从未如此高过。”他认为，今后哪怕有一点点冲击，纽约股市都会受到很大影响。
很多专家认可的一个信号也进入了红色警戒区域：希勒市盈率。这是一个经周期性调整的市盈率，而目前该指标已超过30倍。瑞士百达集团财富管理公司战略分析师弗雷德里克·罗兰则表示：“其他一些指数，如沃伦·巴菲特看重的华尔街市值与美国国内生产总值的比值，或企业市值与其营业收入的比值，都同样处于高点。”
不过也不确定是否会出现最糟糕的情况。罗兰指出：“美国经济表现较好，而且全球范围内经济也在复苏。企业的盈利在持续增长，可能会将一些比值带回合理区域。”
接下来的情况比较复杂。美联储主席耶伦的任期即将届满，新任主席会在11月3日之前被指定。美国经济的强劲让美联储一段时间以来极度宽松的货币政策越来越难找到支撑。然而，如果车刹得太急，经济增长就会突然熄火。届时，按希勒市盈率来看很多股票就会显得估值过高了。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost