美国前国务卿赖斯：十月革命的的确确震撼世界

美国《纽约时报》网站10月21日刊登美国前国务卿康多莉扎·赖斯的文章，题为《康多莉扎·赖斯谈至今仍震撼世界的那十天》。文章摘编如下：
“事情就是在这里发生的。”我的俄罗斯导游断言。那是1979年，我正读研究生，暑期到莫斯科旅行。我是第一次前往俄罗斯，顺便去趟列宁格勒（现为圣彼得堡——本网注）是必须的。“沙皇亚历山大二世遇刺时正骑马走在这条路上。”她说。紧接着她压低嗓门补充道：“他是主张改革的。”
随着这位释放了农奴并尝试推动国家现代化的沙皇死亡，解放俄国的希望破灭。亚历山大二世去世后，强硬的亚历山大三世继位，他发动了严厉的镇压（很快被处决的人当中包括弗拉基米尔·伊里奇·列宁的哥哥）。这只会使该国的冲突愈发尖锐。农民没有面包。工人的生活苦不堪言且常常朝不保夕。军人被迫投身第一次世界大战，那是他们不可能打赢的战斗。亚历山大三世的儿子兼继承人尼古拉二世于1917年退位。亚历山大·克伦斯基的议会制政府维持了不到一年。
从滴血救世主教堂穿过广场走不了多远就到了冬宫，就是在那里，工人民兵组织夺取了权力，为布尔什维克革命和七十多年的苏联共产党统治奠定了基础。
《震撼世界的十天》记述了当时激动人心的场面。作者约翰·里德是美国人，他毫不掩饰自己对布尔什维克的同情。尽管如此，他仍从现场角度对那场革命的最关键阶段做出了饶有兴味、即便算不上不偏不倚也堪称栩栩如生的描述。
不过，从其角度来看，里德只能讲述故事的一部分。要全面了解十月革命，人们还须了解俄罗斯历史的漫长轨迹。另外两部著作——詹姆斯·比林顿的《画像与斧头》和希拉·菲茨帕特里克的《俄国革命》与《震撼世界的十天》一样，是洞察这些事件不可或缺的指南。
《画像与斧头》细致讲述了俄罗斯文化史，从罗曼诺夫之前的时代跨越六个世纪直到约瑟夫·斯大林掌权时期。全书贯穿不同时间和主题——从艺术到音乐、文学、哲学、神学等，引人入胜地向读者展现了俄罗斯的傲人遗产。广博的知识和持久的见解使其成为俄罗斯研究的基础读本。事实上，这本书比其他任何一本书都更有力地激发了我的想象并推动了我研究俄罗斯和前苏联。
比林顿的这本书以农民家里常供奉的两样东西命名，它提醒我们：俄罗斯幅员辽阔的特点帮助塑造了其特性。他写道：“原始森林孕育了大俄罗斯文化。”因此，让森林之民能够重塑其生存环境的斧头犹如一种革命象征。
在追溯罗曼诺夫王朝最后岁月的过程中，比林顿为1917年做了铺垫，并把列宁的革命思想融入历史背景。早在民众起义导致沙皇尼古拉二世退位之前就有越来越多的人感觉到老日子即将到头了。电力在不久前来到了俄罗斯，取代了原始的柴火。当列宁结束流亡回国利用沙皇退位带来的混乱状态时，他抓住了这种新起点感觉，呼吁与过去完全、彻底地决裂。他满怀发自肺腑的激情，言论滔滔不绝。
比林顿写道，对列宁来说，“道德并非基于内心感受的‘理想主义’准则，而是基于革命而不断变化的要求”。除此之外，让他不同于社会主义对手的主要特征是他的一心一意：“在空想家风起云涌的形势下，列宁专注于知识界在传统上并不重视的一个艰巨目标：谋取权力。”
希拉·菲茨帕特里克的《俄国革命》在20世纪80年代首次发行，被公认为相关话题的最好书作之一。《俄国革命》是一本很薄的书，但它讲述的是严肃历史，基于广泛的档案研究。菲茨帕特里克多年来数次更新修订增补新的材料，但她的观点从来无须改变。
让菲茨帕特里克的讲述格外引人注目的是她把随后的事态发展联系起来，指出布尔什维克起义的动荡直到斯大林20世纪30年代的统治之后才结束。她写道：“10月份的夺权不是布尔什维克革命的终点而是起点。”
苏联后来延续了70年多一点的时间。一个世纪以前就显而易见的俄罗斯坎坷历史至今仍塑造着它的未来。有鉴于此，我们有充分理由牢记1917年的的确确震撼了世界的那十天。
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