香港的第一个“无现金街市”

扫码、支付、拿货，在内地菜市场已经司空见惯的场景近日在香港也出现了。
香港宝达街市（内地称“菜市场”）有了新变化：街市内43家店铺都架了一台手机或一个二维码，市民在街市购物时可以使用支付宝付款。这也是支付宝在香港打造的首个“无现金街市”。
支付宝母公司蚂蚁金服与香港街市集团23日举行合作发布会，宣布支付宝与香港街市集团正式开展合作，将香港宝达街市作为先行试点推广“无现金街市”，并计划未来在更多的街市接入支付宝服务。
走入熙熙攘攘的宝达街市，虽然大部分逛街市民还是使用现金交易，但不少年轻人已经在尝试使用支付宝。吴先生在水果摊买了几类水果，看到摊位上“满30元消费减3元”的活动海报后，立即跟店家要求用支付宝付款。
吴先生告诉记者，他知道在内地街市用支付宝付款已经很平常，但在香港还没普及。他很高兴看见香港的街市也推出了支付宝付款服务，这样的付款方式方便快捷，他相信这是未来的趋势。
水果店铺“天天鲜果”的老板黄小姐在本月12日接入了支付宝付款服务，现在平均每天约有20多笔交易通过支付宝完成。她表示，虽然现在使用支付宝的人还是少数，但不少居民看见支付宝推广的优惠活动都想尝试一下。她觉得使用支付宝交易有不用找钱、自动入账、接入免费等优势，希望未来可以有更多市民使用。
在发布会上，香港街市集团总监凌伟业表示，此次将支付宝引入街市，能够优化街市的经营环境，提升商户的营商能力及服务素质。香港街市集团未来将更加积极推动电子支付的发展，以配合社会消费模式的转变。
支付宝港澳台区总经理李咏诗表示，街市是非常适合电子支付的一个消费场所。居民在街市消费频次高，数额小，用电子支付省去了手拿大把零钱的烦恼；而对于摊主来说，居民所支付的金额可以直接打入他们的银行账户，省去了点钱以及去银行存款的时间，节省了人力成本。
以港币付款的“支付宝HK”今年5月推出，首两周已吸引超过10万名活跃用户。现在已有超过4000家知名香港零售商户，提供“支付宝HK”扫码支付服务。此外，“支付宝HK”20日新增P2P转账功能，用户可直接透过“支付宝HK”平台转账给其他用户，进一步享受电子钱包的便利体验。
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