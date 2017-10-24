杜特尔特鼓励与恐怖分子作战的菲军：月底打赢这一仗免费游香港！

菲律宾武装部队22日称，马拉维市的战局将在本月底前结束，政府部队已靠近敌方控制的最后5座建筑物。依据菲总统杜特尔特早前的承诺，战局结束后，菲前线士兵将免费游香港。
军方承诺本月底完全夺回马拉维
据菲律宾《商报》报道，菲武装部队发言人巴迪惹22日在接受媒体采访时表示，战区的情况不断地在变化，“但我保证，我能说，战事不会持续到11月，这是很肯定的。”
巴迪惹说，由准将巴莫纳率领的马拉维专责部队仍在一个半公顷地区内清理5座建筑物。他还透露，约10名人质目前仍深陷战区，菲政府部队仍在追击2名外国恐怖分子，未被清剿的敌人拒绝投降，仍在与政府部队激烈战斗。
菲总统杜特尔特17日宣布，历经五个月反恐作战的菲南部城市马拉维“已经从恐怖分子手中解放”。
今年5月23日，位于棉兰老岛的马拉维市爆发反恐战争，目前已造成800多名极端分子、162名政府军士兵和47名平民在战争中丧生，另有十数万人逃离家园。
菲前线士兵获准免费游香港
至于如何犒劳在前线奋战数月的军人，据菲律宾“菲龙网”23日报道，菲总统通讯部长安达纳日前表示，杜特尔特总统打算履行其承诺，马拉维战事结束后，请部队成员到香港度假。
安达纳称，在马拉维市经历几个月的激烈战斗后，一些政府部队成员将有机会游地球上最快乐的地方——香港迪士尼乐园。
安达纳说，总统还没有定下日期，但他曾承诺向从第一天就已参与马拉维作战任务的军人赠送免费香港游“福利”，这项“福利”很快会得以落实。安达纳补充道，总统将承担士兵们的住宿和零用钱的开支，而宿务太平洋则会提供来往香港的机票款。
巴迪惹也表示，士兵们都很期待他们在香港的假期，这是总统承诺过的。他说，随着马拉维战局接近尾声，士兵们都很兴奋，因为即将免费游香港。”
据《菲律宾星报》8月7日报道，为鼓励在马拉维市前线作战的军人，菲律宾总统杜特尔特向他们保证，只要他们打完这一仗，政府就出资让他们带着家人或伴侣前往香港旅游。
杜特尔特当天在前线对菲律宾士兵们发表讲话称，“我希望你们都好好活着，一定要保持冷静，不要着急，不要急躁，一定要活着，因为前面还有很多惊喜等着你们。”
杜特尔特说，菲律宾政府一定会战胜负隅顽抗的恐怖分子，打完这场战争，政府将出资请士兵们带着家人或伴侣前往中国香港旅游。他还特别强调香港之行将是全额免费的全家旅游。
菲律宾国防部长宣布马拉维战事结束
当地时间周一（23日），菲律宾国防部长罗伦沙纳宣布，菲政府部队清剿了菲南部城市马拉维最后一批恐怖分子，马拉维持续了5个月之久的战事结束。
据新加坡亚洲电视台报道，23日在菲律宾北部克拉克经济特区参加一场地区安全会议时，罗伦沙纳对记者说，菲政府部队清剿了马拉维市最后一批恐怖分子，“我们现在宣布终止在马拉维的一切战斗行动。”
菲武装部队总参谋长爱德华·阿诺（Eduardo Ano）当天也表示，在清剿马拉维的两栋建筑物和一座清真寺时，菲政府部队消灭了至少42名叛军。
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