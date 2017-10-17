中国海军迎来外交新时代 将成全球海上强国

港媒称，中国军舰装载着令人瞠目的武器行驶在泰晤士河上，停泊在伦敦繁忙的金融区金丝雀码头——这引起了全球媒体的关注，上周的此次访问是中国舰队环游世界的友好演练的一部分。
香港《南华早报》网站10月14日刊文称，中国海军第二十六批护航编队包括两艘导弹护卫舰和一艘远洋综合补给舰，在访问比利时和丹麦之后抵达伦敦。在此之前，该编队完成了在亚丁湾、索马里海域的护航任务。这些行动展现了中国的军事外交，其目的是凸显中国日益增强的能力及它为成为全球海上强国而付出的努力。
文章称，直到不久前，中国人民解放军海军的首要任务还是近海防御。如今，它在加紧展开交流、访问国外港口、与外国海军展开联合军演，中国宣布了“建设海洋强国”的雄心壮志。美国历史学家阿尔弗雷德·马汉认为，海军实力是保障一个国家前往关键地区的商务、政治和军事通路的手段。中国从中有所领悟，通过投资硬件和改变战略改造海军，目的是使之成为蓝水海军。
如今，中国军舰驶过东海和南海，中国航母辽宁舰在公海上的第一次演习是这支海军历史性的里程碑，中国军舰近年来参与了人道主义和安全行动，赢得了国际赞誉。
文章称，随着在海外的利益不断扩张，中国还在扩大本国海军的全球覆盖力方面进行了巨大投入，目的是能够进入大西洋、太平洋和印度洋上的多个港口。对于任何蓝水舰队来说，全球性的后勤支持网络至关重要。2015年，中国宣布了在吉布提建设第一个海外后勤保障设施的计划。
随着该国第一艘独立制造的航母下水，而且有更多的航母正在制造中，中国很快将拥有就硬件而言仅次于美国的全世界第二大海军。即便如此，与美国海军的全球覆盖力相比，解放军还有很长的路要走。
文章称，自从葡萄牙人在15世纪崛起以来，公海一直由西方大国支配，而解放军是公海上的新来者，也许中国海军活动的增加标志着中国参与海军和海事历史的新时代已经到来，对于军事外交，中国要做的还有很多。
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