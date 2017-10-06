中国在全球金融市场影响力与日俱增

美媒称，随着对全球市场影响增大，中国影响全球金融市场的能力逐渐增强。
据美国彭博新闻社网站10月16日报道，过去30多年来，中国崛起为经济超级明星，中国的经济规模在全球经济中所占比例超过七分之一，然而它在国际证券投资中的份量却很小，海外投资者拥有的中国股票和债券不到2%。不过，随着中国放宽外国参与的规定，中国市场慢慢变得融合程度提高。
报道称，中国长期以来是世界工厂，但是现在它还谋求成为最大的购物中心，因此它对全球经济的影响越来越显而易见。衡量世界经济健康状况的市场晴雨表也越来越多地跟踪中国。
美国国债是战略师们用来评估全球增长前景的可依赖资产，与中国的采购经理人指数（衡量制造业行情的一个标准）同步已有时日。
报道称，在全球通货膨胀陷入老一套的时代，中国出厂价格的变动已经成为世界成本趋势的主要推动力。这正进入到全世界的政策制定、风险偏好和投资者选择中去。
报道表示，考虑到中国的经济影响与其市场影响之间的差距，中国的目标是到2020年“提升”人民币“可兑换程度”，而且谋求人民币国际化。自2010年以来，随着人民币新的交易中心设立和越来越多地用于交易，人民币在全球货币市场上所占的份额几乎翻了一番。
彭博新闻社网站认为，北京也开始推动扩大世界第二大证券市场的准入，尤其是通过所谓的“沪深港通”交易链接。6月份明晟公司决定开始将中国内地的股票纳入其全球基准体系是一个重要动向，因为这将使大批新的投资者了解中国内地股票。这不是外国人购买中国内地股票的唯一途径，因为很多中国内地公司也在国外上市。
报道称，从明年开始，222支中国大陆股票，其中多数为大盘股，将纳入明晟公司的指数，使得跟踪这家指数编制公司指数的共有基金和养老基金能够第一次了解中国大陆的股票。
报道认为，明晟公司打开了解中国内地股票之门是一个重要的进展。明晟公司曾经表示，内地股票纳入其指数的范围将来可能扩大，将包括更多在6月份决定中忽略的股票，多数为中盘股。这可能使明晟公司指数跟踪者可了解的内地股票再增加236支。
报道还称，中国11万亿美元的债券市场也将开放，海外持有中国债券大增的可能性增加。在中国人民银行去年为大多数投资者放宽银行间债券交易准入后，2017年中，又开通了内地与香港之间的“债券通”。
美媒评论道，中国庞大的市场凭着自己的实力成为全球领导者只是时间问题。
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