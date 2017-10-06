台湾舆论：空谈“善意”难解两岸关系僵局

针对台当局领导人“双十”讲话中关于两岸关系的表述，岛内专家和媒体普遍认为，不管其重复多少次“善意不会改变”，都掩饰不了民进党当局拒不接受“九二共识”的本质，所谓建立两岸良性互动的新模式也注定会落空。
台湾竞争力论坛学会理事长庞建国在接受新华社记者采访时表示，台当局领导人的讲话没有新意，只是句子的重组而已，依旧是原来“维持现状”的老调。说来说去，当局的两岸论述基调不变，不肯接受“九二共识”、不愿做出“两岸同属一中”的宣示是不会改变的。
庞建国指出，民进党当局一直在玩弄两面手法，言辞上释放所谓“善意”，但行动上继续搞“文化台独”。因此，两岸关系不会有转圜的空间，当局所谓的两岸关系能有所突破、两岸能坐下来好好谈、能建立良性互动的新模式等等，都会落空。
台北大学公共行政暨政策学系副教授郑又平对记者表示，讲话跟过去相比，基本主轴和底线完全没有松动，那就是拒绝接受“九二共识”，拒绝说清楚两岸关系的根本性质。讲话提到在既有基础上寻求两岸关系突破，但是既有基础是否是“九二共识”，在这一点上又模糊而过。
郑又平指出，上任一年多来，民进党当局所有的政治作为已经说明了一切。包括通过教育和文化部门来推动“去中国化”，把台湾和中国文化的连接一一斩断。在文化、宗教、媒体等各个方面都可以看到民进党当局在不断操弄，不断稀释淡化台湾民众尤其是青年一代对两岸一家亲的血缘观念的认同。人们已经看到当局推进“去中国化”的态度、渐进“台独”的祸心和手段，所谓“善意”说了等于白说。
台湾政治大学国际关系研究中心研究员汤绍成受访时认为，民进党当局表面上没有直接挑衅“一个中国”原则，从来不提“台独”二字，但是行为上完全走的是“台独”的方向。
中国统一联盟主席戚嘉林受访表示，讲话在谈及两岸关系之前，很大篇幅都在谈论防务问题，在军事发展上着墨，鼓吹全力强化战力，宣称不会屈服，这与两岸和平发展、和平统一的大趋势完全不是一个方向。
《联合报》11日的社论认为，“善意不变”这样的提法，演讲中说来轻盈、动听，却令人感受不到真实的温度。所谓“善意不变”“承诺不变”，其实只是说明自己不会贸然宣布“台湾独立”，另一方面当然也是为自己保留退路。事实上，民进党当局去年单方面抛弃“九二共识”，不仅已违背了“善意原则”，更违背了其宣称要维持的两岸“现状”。在这种情况下，还自称“善意不变”，已失去了立足基础。
社论指出，讲话中的“四不”其实是去年此时已经弹过的老调，一年后还在原地打转。可见，从“三新”到“四不”，都已陷于泥淖，台当局领导人自己提出的“新问卷”，自己也写不出答案。
《中国时报》的分析文章直指讲话毫无新意，“光说不练，无助化解僵局”。文章指出，尽管当局领导人强调上任以来已尽了最大善意，但善意不能只是说说而已。两岸关系冷和状况拖愈久对台湾愈不利，要求建立新模式，当局必须要先拿出实际行动。
中评社的快评则指出，没有“一中”的“四不”，本质、虚实瞒不了人，善意、承诺不能当真。顺应历史潮流，放下“台独”的意识形态，追求两岸人民共同的福祉，才是真正的善意，才是真正不走回对抗的老路。（新华社）
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