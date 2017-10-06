印防长到访中印边境与中国军人友好交流 释放何种信息？

10月8日，多家印度媒体网站被一段据信是从印度国防部流出的视频刷屏，《印度时报》、《今日印度》在内的多家印度媒体密切追踪。
据今日印度8日报道，印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）到访中印边境锡金段乃堆拉山口，与在当地驻防的中国解放军士兵交流。在交流过程中，中国解放军军官和印度国防部长双方互用“你好”打招呼。
对此，环球时报报道称，印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼7日突然改变行程，前往锡金的乃堆拉地区视察前线部队。她开启这一行程时，正值众多印度媒体炒作“中国增兵中印边境，强行在争议的洞朗地区修路”之际。印度外交部否认了这一消息的真实性。
西塔拉曼7日在推特上发文称，她“隔着边界向中国军队打招呼。”印度国防部8日更公布一段视频，显示西塔拉曼与边界另一边的中国士兵友好互动。“看！西塔拉曼在乃堆拉教中国军人‘双手合十’”，印度Zee新闻网8日惊讶地评论说。
清华大学国家战略研究院研究员钱峰8日称，印度国防部长在中印边境与中国边防官兵互动的行为，确实是几十年来没有过的，显示了莫迪政府希望在边界问题没有解决前双方维持现状、管控分歧，并愿意为此营造更好的氛围。
据印度《经济时报》8日报道，当地时间7日，印度新任女防长西塔拉曼突然离开新德里，带领幕僚飞往距洞朗15公里的乃堆拉地区。此外，西塔拉曼还视察了锡金东部的甘托克机场、锡金其他地区。锡金当地官员称，西塔拉曼会晤锡金主要官员，他们可能探讨的话题涉及印中边境的防务问题，包括改善边境公路等战略基础设施等。
印度《印度斯坦时报》8日称，这是西塔拉曼第一次访问该地区。她从空中察看洞朗地区以及锡金中印边界地区的前沿哨所的计划因为天气原因被取消。不过，西塔拉曼驱车到达乃堆拉地区，与那里的印度军队以及印中边境警察部队官兵进行交流和互动。
乃堆拉山口位于中国西藏自治区和印度锡金邦交界处，一向是中印边境的敏感地区。印度媒体称，乃堆拉距离印中发生对峙事件的洞朗地区仅15公里，因此西塔拉曼此行是印中会不会进入新一轮对峙的重要观察点。《印度时报》7日称，尽管印度军队8月28日在洞朗与中国军队脱离接触，但印中两国军队仍在该地区保持高水平戒备。10月9日至15日将在此召开陆军司令会议，评估印中边境与中国实际控制线情况。
这位新防长访问乃堆拉后在推特上透露，在她访问乃堆拉地区时被印中边界另一边的中国军人拍了照，西塔拉曼当时向拍照的中国士兵招手。
“故事并没有结束”，《今日印度》网站的文章写道，事实上，印度防长走到边界上，并与中国军人进行互动。印度国防部发布的一段视频显示，西塔拉曼与解放军军官互动，她旁边的印度士兵还端着一份礼物。视频一开始，这名中国军官介绍自己的同事，解释他们的职责。说到一半的时候，西塔拉曼用“合十礼”问候。中国士兵似乎不明白印度防长的动作，一旁的印度士兵试图向中国同行解释，不过，西塔拉曼阻止了他们，并告诉印度士兵，让中国同行自己猜。几次错误的尝试之后，中国士兵终于弄明白“合十礼”的意思，并用类似的中国说法“你好”问候西塔拉曼。视频在双方的欢笑中结束。
名为“克里什纳”的网友在“今日印度”网站上评论说，这当然是一次惊人的巧合，当勇敢的国防部长尼尔马拉·西塔拉曼向中国士兵说“Namaste(合十礼)”时，她收到“你好”作为回应。奇妙的是，尼尔马拉、“Namaste”和“你好”都是以“N”开头，这是两国和平与友谊的一个非常好的象征。
前往敏感的印中边境地区，又与中国军人友好互动，印度防长释放的是什么信息？清华大学国家战略研究院研究员钱峰8日分析称，这位防长上任才一个月，她选择前往锡金与中国交界的地方——今年各方都最关注的地方进行视察，一是对一线士兵进行慰问，给他们打气;二是去现场看一看，认真听取军方的反映和建议，进而向莫迪政府提出加强边防建设的具体政策建议。
莫迪在厦门时明确重申印中之间互不为敌的政策立场，因此，印度防长在边境地区向中国的边防士兵挥手致意，是对莫迪本人立场的贯彻，是在印中边境问题没有解决之前，维持现有状况管控分歧、释放善意立场的举动，尽力把前段时间两国受损的关系往回扳一扳，回到正常的发展轨道上。
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