假如枪击案发生在非西方国家

美国《华盛顿邮报》网站10月6日发表该报编辑卡伦·阿蒂亚的文章《假如西方媒体像报道外国那样报道拉斯维加斯枪击案会怎样？》称，本周，各国分析人士纷纷给美国日益动荡的局势敲响警钟。此前，美国发生了枪支暴力事件、政府腐败丑闻，并且在向公民提供基本服务方面不作为。
原编者按这篇讽刺作品中所有引语的来源均为虚构人物，只有蒂莫西·费希尔除外。他是真实存在的，而且也确实提出了下文中的建议。
澳大利亚律师杰克·哈里森说：“美国竟然拒绝解决枪支暴力问题，这实在令人难以想象。”澳大利亚前副总理蒂莫西·费希尔说：“我们设法禁止了此类致命武器。在桑迪胡克小学枪击事件令儿童丧生、拉斯维加斯枪击事件令音乐会听众被杀害后，美国人正在向世界表明，他们愿意把同胞的生命牺牲在稀里糊涂的自由观念的祭坛上。”费希尔曾推动实施澳大利亚枪支法改革，他甚至奉劝澳大利亚人如无必要，不要前往那个暴力肆虐的前英国殖民地。
其他国家则多次提出要帮助美国解决白人暴力男性极端主义的问题，但几乎无功而返。言论经常见报的加拿大人詹姆斯·夏洛坦是美国政治史和安全事务方面的专家。他说：“美国人历来非常骄傲，他们不愿让外部援助来帮助解决枪支暴力和国内恐怖主义问题。从文化角度来讲，他们口中的‘恐怖分子’专指穆斯林，尽管近年来白人男性袭击事件是穆斯林袭击事件的数量的两倍还要多。”夏洛坦提到，加拿大政府担心美国的暴力和动荡可能会殃及安定祥和的邻国加拿大。“我们不希望边界另一侧正在发生的事情让我国的白人男性极端化。”
拉美国家领导人曾提议召开“打击白人暴力男性极端主义”峰会，但随后把名称改为“打击美国独狼主义”峰会。一位组织者说：“我们通过研究发现，白人男性更倾向于后者。我们希望美国人更愿意接受‘独狼’这个名字并且出席峰会。”然而，美国权益保护组织正在抗议此更名，称现实中大多数“狼”都爱好和平，它们不应该被白人男性极端主义抹黑。
此外，特朗普总统日前遭到猛烈抨击，因为他的政府在向波多黎各以及美属维尔京群岛的美国公民提供用水和救生服务方面反应迟缓，而距离飓风“玛丽亚”肆虐已经约有两周。波多黎各的局面如此之糟，以致救助儿童会等国际组织都前去帮助该岛恢复正常生活。
特朗普政权在面临多重外部危机之际，还被内部纷争所动摇，包括腐败丑闻以及高级成员陆续辞职一事。
尼日利亚政治分析人士希内杜·奥戈罗说：“国内恐怖主义、大规模暴力事件以及自然灾害对任何一个正常的政府而言都是棘手的问题。然而，这届特朗普新政府还存在腐败风气、轻视媒体等问题。美国人还喜欢就政治腐败问题对其他国家进行说教。”
奥戈罗说：“我们尼日利亚人知道当一个国家最深刻的威胁来自内部，而不是来自移民、难民或其他国家时作何表现。当美国正在因枪支暴力活动流血、政府极度腐败、绝望的有色公民正在乞求清洁用水时，美国真的是世界上最伟大的国家吗？我不再那么肯定了。眼下看来，美国显然仍然是一个发展中国家，就和我们其他国家一样。”
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