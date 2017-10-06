英王室将搬离白金汉宫？

随着女王陛下逐渐从王室行政总部搬到她在温莎堡的住所，英国王室可能会永久性离开白金汉宫？
工作人员显然在纷纷离职，令这座府邸陷入“混乱”。不过，白金汉宫方面坚称“工作人员的惯例性更替没有变化”。
有报道称，查尔斯王子不想在当上国王后搬进白金汉宫，据说王位的第二顺位继承人威廉王子也有同感。
与此同时，有传言称这处王室宫殿将变成旅游景点，这意味着在充当王室府邸180年的历史之后，白金汉宫很快将首次失去这一职能。
王室的一名消息人士对本报记者说：“(女王)打算更多地待在温莎堡。这一切将在今后几个月里发生。他们已经开始稳妥地搬迁，还有些人因为这些变化而辞职。”
就在本周，有报道称，王室“工作人员大批离职理由是“任务过重”。目前，拥有775个房间的白金汉宫正斥资3.7亿英镑进行为期十年的整修，更换10英里(约合16公里)长的水管、6500个电源插座、500件洁具和20英里长的踢脚板。
尽管如此，有可能成为下一个国王的查尔斯王子据说已声明自己不想住到那里。
查尔斯把白金汉宫称力“大房子”他和妻子卡米拉住在克拉伦斯宫“很舒适”，即使继承王位也不想搬家。
据报道，查尔斯认为白金汉宫对于现代家庭生活来说太大、太费钱，并认为其维护保养不够环保。
他显然希望把白金汉宫变成一座供公众购票参观的博物馆，只在“重大场合”使用它。
但在本报记者询问时，白金汉宫的一名发言人表示：“白金汉宫是、并将始终是君主的伦敦官邸。”
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