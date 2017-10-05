中国企业“走出去”战略进入新阶段

香港《南华早报》网站10月23日刊载了题为《中国的“走出去”战略进入新阶段，西方企业开始从中国的规模和创新中获益》的文章称，以前很多中国企业猛烈追求西方公司是为了扩大市场份额或升级自身技术，现在它们帮助外国投资对象讲述中国故事，实现更高的全球增长。
文章援引摩根大通中国业务主管黄国滨的观点表示，在中国推出旨在鼓励国内企业进行更多海外投资的“走出去”战略十多年后，一种新趋势已经出现，西方投资对象现在开始从中国市场的快速创新和规模中获益，并且对全球投资者来说也更具吸引力。
文章称，20日，法国时尚零售商SMCP在巴黎股市首次亮相。SMCP集团2016年被中国纺织品巨头山东如意科技集团收购，旗下时尚品牌有Sandro和Maje。在该公司首次公开募股前，去年其国际销售强劲，并且在中国电商网站上推出了新店。
文章称，本月早些时候，世界最大的轮胎制造商之一倍耐力重返米兰证券交易所挂牌上市，这是今年欧洲市场规模最大的首次公开募股项目之一。两年前，中国化工集团公司以约71亿欧元（1欧元约合7.8元人民币）收购了该公司。随后的重组将该公司业务重点转向了利润更高的优质轮胎，并扩大了在中国的相关产能，亚太区成为该公司去年盈利能力最高的地区之一。
黄国滨认为：“中国企业走出去已经进入一个新的阶段，在这个阶段，它们帮助外国投资对象讲述中国故事，实现更高的全球增长，以提高它们对全球投资者的吸引力。”他说：“这是新趋势的开始。”
文章称，以前，很多中国企业猛烈追求西方公司是为了扩大市场份额或升级自身技术。但黄国滨说：“新的信息是，中国企业可以为这些当地企业添加‘中国基因’，帮助它们成为拥有更好增长表现的国际企业。”添加“中国基因”包括利用中国合作伙伴的专业知识，帮助投资对象进入中国，以便投资对象可以从中国市场的快速创新和规模中获益。他说：“中国正成为世界最大的消费市场之一，并在电子商务等领域处于世界领先地位。”
文章称，在被如意集团收购之后，SMCP加大了全球扩张力度，特别是在中国的电商领域，并在上海、成都、深圳和香港开设了新店。它去年的全球网上销售额增长近80%。
文章称，摩根大通曾为倍耐力和SMCP收购交易提供建议，并且为它们后来的首次公开募股担任全球协调人。黄国滨说，“中国故事”可以令首次公开募股对投资者更具吸引力，所以外国投资对象实现了不错的估值。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost