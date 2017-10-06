全球买车最贵的国家和最便宜的国家

在欧洲，汽车的价格基本与中国同款在售车型相当，有的还会因为汇率问题，略贵于中国。部分豪华品牌价格便宜，主要来自于排量税的差别。美国车最便宜。
中国人觉得国外豪车便宜，主要认知来自于美国，看到很多豪华车在美国的售价基本上是中国的三分之一。造成这种印象主要有三种原因。第一，美国很少卖高配车，在美国售卖的价格都是乞丐版裸车价格。第二，美国的税费是单独计算的。第三，美国是世界第一大汽车市场(虽然现在是中国，但中国更多的汽车消费还是低端产品，比如五菱宏光之流)。各大品牌想都要在美国立足抢占市场。而美国也是汽车更新最快的市场。车价最高的地区不在中国
说到车价高，中国在亚洲真不算高，东南亚汽车阿拉伯地区，车价都比中国高。而最贵的当属新加坡，因为新加坡没有自己的汽车工业，为了控制汽车保有量进口关税就要41%，此外还有额外的注册费，最后导致整车售价翻了1倍。这还不算完，上路还需要 “拥车证”COE，，COE是有等级的，通常来说有5种， A小型车，B中级车和豪华车，C货车公共汽车，D摩托车，E适合全部车型。小型车的拥车证费用就在5万7新加坡元了(换算人民币28万)，此外还要加上几千新加坡元的ERP电子道路收费系统，不装这个也不能上路。帕萨特在新加坡的价格要约15.2万美元，也就是要1百万人民币了。
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