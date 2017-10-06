中国海军舰队首访伦敦：为了建立信任和合作

香港《南华早报》网站10月10日刊登题为《海军力量标志着全球作用的增加》的文章称，中国军舰上周首次停靠伦敦，这些船只迄今为止在远离中国的地方现身应该受到欢迎而不是对其感到担忧。
没有哪个国家以中国这样的速度发展海军力量。中国军舰以惊人的速度下水，它们的先进性能据认为可以与世界军事超级大国美国的军舰相匹敌。在仅仅三十年的时间里，人民解放军海军已经从仅限在距离海岸很近的地方活动发展到可以奔赴全球，一些专家认为不出几年它将赶上美国。中国海军对英国首都的首次正式访问有力地反映了中国投放力量的能力。作为对西欧的访问的一部分，这些军舰还造访了比利时、丹麦、法国和荷兰。
但是，由两艘导弹护卫舰和一艘补给舰组成的这支舰队的此次访问还为了建立信任和合作。在抵达欧洲前，他们在亚丁湾和索马里沿海执行打击海盗的行动，并在这些活动中与英国海军和其他北约成员进行情报共享。这些船只为中国和外国船只提供护航，并扣留了三艘可疑的海盗船只。在伦敦期间，他们对公众开放，而且舰上船员还参加了一次人道主义救援专题报告会。
文章称，中国、英国和盟国海军非常需要以这种方式进行交流，因为双方间存在深深的不信任，这种态度可以追溯到欧洲列强侮辱中国的清朝时期。北京对北约持谨慎态度。访问港口和开放日是缓和关系的方法之一，可以让普通人熟悉中国军舰和船员，并有助于把中国在地区人道主义救援和安全行动中的作用常态化。这可以通过参加联合军事演习可以得到进一步延伸。
中国正在迅速赶上作为世界第一大经济体的美国。随着贸易和投资的扩大，中国需要保护其公民和利益，而中国军队发挥着至关重要的作用。美国出于同样的原因也在这样做，因此没有理由反对中国在远离其沿海的地方采取同样的行动。
文章称，伦敦人和世界上的其他人需要知道，中国军舰造访他们的港口将成为一个越来越熟悉的景象。
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