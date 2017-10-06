特朗普称对朝“只有一招奏效”：谈判25年“完全没用”

外媒称，美国总统特朗普7日表示，在以前的几届政府与平壤谈判无果而终的情况下，对付朝鲜“只有一种方法才会奏效”。
据路透社10月7日报道，特朗普发推文称：“多届美国政府及总统与朝鲜谈判了25年，签署过协议，也花了一大笔钱，但完全没用，签署的协议墨迹未干就已遭违反，美国的谈判代表遭到愚弄。很遗憾，但只有一种方法才会奏效。”
报道称，特朗普并没有解释他所指的意思，但他的言论似乎进一步暗示他正在考虑军事行动。
这位美国总统此前曾表示，如有必要，美国将“彻底摧毁”朝鲜，以保护自己和盟友免受平壤的核威胁。上周早些时候，在和军方领导人开会后，特朗普告诉记者，现在是“暴风雨来临前的平静”。当被要求澄清所指何意时，特朗普说：“你会知道的。”
特朗普7日在前往北卡罗来纳州前向记者发表讲话说，他没有更多要澄清的。
白宫发言人萨拉·桑德斯当天在被问及特朗普的这篇推文时也表示，她没什么可补充的。
五角大楼将关于澄清此事的问题推给了白宫，并表示国防部的职责只是“向总统提供军事选项并执行命令”。
另据德新社10月7日报道，特朗普当天再次就朝鲜核武计划向平壤发出威胁。
报道称，近几个月来，平壤多次进行核试验和发射导弹，引发国际谴责，而特朗普与朝鲜领导人金正恩间的战争言论引发了日益严重的恐慌。
5日在白宫与高级军事指挥官举行会晤时，特朗普还表明，他正在考虑军事行动。他含蓄地告诉记者：“你们知道这代表着什么吗？或许这是暴风雨来临前的平静。”
白宫发言人萨拉·桑德斯6日几乎未对特朗普的意思作任何解释。她说：“你们可以理解为，总统向来十分认真地保护美国人民。”
报道称，近几周来，特朗普嘲弄金正恩是“火箭人”，而后者针锋相对地称特朗普是“美国的疯老头”。
特朗普7日的推文呼应了他10月1日对社交媒体粉丝发表的言论：“（美国）向‘火箭人’示好25年了，从未奏效。难道它现在就会有效吗？克林顿失败了、布什失败了、奥巴马失败了，我不会失败。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost