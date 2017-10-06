中国努力发展装备制造 欲带领世界向前

香港《明报》网站9月30日刊发香港政策研究所主席叶国华的文章《世界的领头人》称，几十年来，中国自力更生发展装备制造多为时势所迫，但来到今天，中国不是要超越美国，而是要登上世界顶峰，并同世界共享中国技术。
文章称，中国近期发布高速飞行列车的研究，且能通过商业化市场，把超音速真空管道与轨道高速相结合。这个新一代的交通工具能实现超音速的近地飞行，它能以1000至4000公里的时速往返世界各大城市。如果将这条轨道铺到来香港，前往伦敦的车程便能压缩至2到3个小时。
文章称，中国近几十年来一直埋头苦干、自力更生，但这多为时势所迫。过去45年来，中国三番五次向美国申请，要求加入航天计划。美国一直拒绝，就是怕中国偷学技术。中国无奈下只能自己研发，最后创造了一套“中国规格”。当中国发展起来后，美国又问为何不跟随其标准。可以说，中国人艰苦奋斗，建立自己一套的标准完全是被环境逼出来的。
文章称，过去有人笑中国的螺丝粗糙、红旗汽车驾驶时噪音太大。上世纪50年代，更有人笑中国连圆珠笔的生产技术也未能掌握。当时有领导马上下令某间工厂要承担在一年内成功制造圆珠笔的任务。结果中国成功生产圆珠笔，而相关产品的价格在国际市场上便大大降价。
文章称，现在的中国不是要超越美国，而是要登上世界顶峰。中国人要做的并非单单在经济上成为第一，而是要带领世界向前，与世界共享中国发展出来的新技术。
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