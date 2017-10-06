双坡高铁造价增至三倍？

东南亚研究所（ISEAS）高级研究员赫京森博士预测，长达350公里的双坡高铁建造费将介于200亿至250亿新元（约620亿至775亿令吉）之间。
（吉隆坡5日讯）东南亚研究所（ISEAS）高级研究员赫京森博士预测，长达350公里的双坡高铁建造费将介于200亿至250亿新元（约620亿至775亿令吉）之间。
财经媒体《The Edge Markets》报道，赫京森日前在新加坡艾芬黄氏资本（Affin Hwang Capital）会议上发表演说时指出，杨忠礼集团在2006年为这项高铁计划的进行估价时，所预测的建造费为27亿新元（约83亿令吉）。
赫京森说：“随后首相署表现管理和履行单位（PEMANDU）进行了自己的分析，将数额修改为55亿新元（约170亿令吉）。现在，我听到的最新消息是200亿至250亿新元。”
地下建筑成本高地面5倍
赫京森解释，用于轨道建设、电气化和系统集成的建造费预计高达35亿美元或50亿新元（约155亿令吉），相等于每公里的建造费用为1000万美元（约3100万令吉）；此外，用于基建的费用，包括桥梁和隧道工程的建设，可能花费约150亿新元（约465亿令吉）。
“地下的建筑费一般比地面高出5倍，因此即使新加坡只占据了铁路总长的6%，但由于土地稀缺，隧道费用预计会较高；而60辆拥有4车厢的列车费用，预计为17亿新元（约52亿令吉）。”
赫京森补充，建设高铁的土地费用，并没计算在相关的费用当中。
赫京森也预测，双坡高铁往返吉隆坡和新加坡之间的单程票价约为60新元（约186令吉）至65新元（约200令吉）。
他认为，为了弥补高铁的高昂建造费，当局必须透过非票价方面来赚取更多的收入。
“就如日本高铁的情况，三分二的收入是来自票价，三分一的收入则是来自周边的酒店和商场。”（星洲网）
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