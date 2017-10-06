蹭热点玩花式套路 “共享经济”就是这么被玩坏的

如果要数一数那些被玩坏的好概念，这段时间能排上头名的肯定是“共享经济”。从一开始优步 (Uber)、爱彼迎 (Airbnb) 等平台高举共享大旗，仿佛为我们打开了一个美丽新世界；到如今，这些平台扩张时无不遭遇的运营尴尬，再加上国内风起云涌直至烂大街的花式“共享”―――突然之间我们就这么被“伪共享”包围 了。想要运动，篮球场旁边就有共享篮球；下雨了，路边放着共享雨伞；想唱歌，就有共享单人KTV；连女生生理期都能用上共享卫生巾……让人不禁感叹：好好一个“共享经济”，就这样转眼之间被玩坏了。
“蹭热点”博眼球型
有一阵“朦胧美”很流行，以下这些所谓的“共享经济”就有其种朦朦胧胧的感觉：你要说它是“真共享”吧，实在是透着分时租赁的味儿；你要说它是“伪共享”吧，又似乎有模模糊糊的商业模式。只能说大概我们身边的任何东西都可以拿出来共享一下吧。
共享雨伞
就在最近，一些打着“共享雨伞”旗号的租借设备陆续出现在沪上地铁站点、沿街商户门口等地方，吸引到了不少眼球。碰上雷雨天、又忘记带伞的，只要在手机上下载相关的应用软件后，完成注册并交纳二三十元押金，就可以扫码借伞了。
在地铁二号线的车站，一排绿色架子与黑色大伞的组合已经布下了数个租借点。目前，押金定为39元，租借暂时免费，使用完毕后，直接将雨伞伞柄扣入任意一台伞桩中即可，整个过程不会超过3秒。这家“共享雨伞”企业的还伞界面还提供了“我想买伞”选项，可以用押金买断当前的伞并免除本次借伞费用。有意思的是，考虑到雨伞在使用过后过于潮湿的属性，租借设备利用箱体将每一把雨伞都遮盖起来，即便雨水滴落也只能流入设备内部。
据媒体报道，该企业计划在未来3年内在上海投放超过100万把共享雨伞，届时将在上海地铁铺设超过3000台雨伞租借设备，覆盖16条地铁线路的370多个站点和2500余个出入口。
与此同时，一些商家门口也出现了另一种标着“便民”两字的“共享雨伞”，采取免押金的形式，但使用费是每天0.09元，而且首次需充值9.9元方可使用，使用费在一年之内封顶29元。一旦用户有借伞记录且尚未归还，必须支付29元押金，才能再次借伞；而如果现场还伞不方便，还能在手机上支付一定的“送伞服务费”，呼叫取伞员上门取伞。
共享书店
7月中旬，合肥一家“共享书店”在网上曝光，消费者需要下载相应App，注册并交纳99元押金，随后扫码借书。具体的服务内容包括：扫一扫自己中意图书的条形码，每次最多可以借阅两本总价不高于150元的书，店内全品类书籍不受限制。借阅10天内免费阅读，只要及时归还，借书不限次数，而读者缴纳的押金则随时可退。
对于这家新面世的“共享书店”，网友纷纷质疑，这和去图书馆凭借书证交押金借书，没有什么实质性区别。还有网友做出了麻辣点评：“如果一家模仿图书馆的书店可以称之为‘共享书店’，用户所看的书籍叫做‘共享图书’，那我们去的网吧是不是该叫做‘共享网络’；我们去的饭店叫做‘共享餐厅’；去的温泉叫做‘共享温泉浴’呢？”
昙花一现型
眼见着大家都在削尖脑袋往“共享经济”里钻，一些人又开始异想天开，抛出了看似奇特的共享点子，可“骨感”的现实总会讲述同一个道理：违反现有的法律法规，这些“共享”注定的命运就是昙花一现。
共享遛娃小车
继五颜六色的共享单车之后，又一种别出心裁的“小车”跑来凑热闹。这不，就在上个月，世纪公园周边出现了不少黄色的共享遛娃小车。只见每辆车身上都贴有二维码，后轮则装有四位的密码锁。想要使用的市民得先在手机上注册并实名认证。押金为99元，缴纳后使用费为半小时1元；也可选择不交押金，但使用费就要提升为半小时2元。
通过这款共享遛娃车的应用软件可以查询到，其运营方是一家今年5月才成立的沪上创业企业。首批500辆左右的小车在世纪公园周边投放，主要集中在小区、公园、商场、菜场等的门口和地铁口，很快就吸引到上百人注册。
不过，这些颜色鲜艳的遛娃小车引发的争议可不小。赞成的人觉得，原本带娃出门要推车很麻烦，尤其是上下楼梯非常吃力，现在可以到小区门口用手机解锁一辆，用完再把推车还回来，比过去省力多了。反对的人则认为，还是用自己家的小车更放心，毕竟安全、卫生等方面都有保障。
最终，停放遛娃小车点所在的街道行动迅速，一天之内就把小车全部清理收走。街道方面表示，这些小车占用了人行道，影响市民出行。
共享睡眠舱
外型科幻如“太空舱”，睡上半小时仅需6元。7月，红火了一阵的“共享睡眠舱”出现在北京、上海和成都等地，但立马就被紧急叫停。
在上海的一家创业园区里，记者曾看到过被称为“午休神器”的“共享睡眠舱”。白色的外型科技感十足，造型很像“太空舱”，每组分上下两个床位。打开推拉式舱门后，仅3平方米的舱内有照明、充电、风扇等设施，右侧摆放着免费领用的床品包，内含太空毯、一次性床单、一次性枕巾和湿纸巾等寝具和生活用品。舱室外侧还摆放着两个垃圾桶，提示用户将用完的太空毯和一次性用品分别扔进对应的桶内。
使用时，用户只需用微信扫描二维码，输入手机号码验证注册，点击“打开舱门”即可使用。费用方面，睡眠舱的价格分为两档，一是高峰期11点至14点每3分钟1元；其余时间每5分钟1元，每日58元封顶。使用完后扫码完成支付。
然而，“共享睡眠舱”的安全隐患不容忽视，无论是消防、卫生等问题都令人生疑。经过消防人员的现场检查，发现床铺内部的插座直接依附在可燃的板材上，明显不符合宾旅馆业的消防标准，而且住宿区域还有易燃材料。既无法获得消防许可，也没有宾旅馆特种行业经营许可，“共享睡眠舱”最终被全部拆除。
花式套路型
如今，打着“共享经济”招牌行使促销手段的案例，更是不胜枚举，只是以圈钱或广告为目的，甚至随意占用公众资源，影响市容市貌。
共享马扎
马扎也来凑“共享经济”的热闹，只能感叹商家的套路实在是太多。
8月13日，“共享马扎”现身北京街头，推广该马扎的公司在公号上发布了“共享马扎产品使用说明书”。文中称，调查显示北京人均公共座位只有0.05座，源于共享的坚持，推出了“共享马扎”的服务。在谈到“共享马扎”的时候，网友开启了“这个不扫描二维码也能坐啊”，“没扫描二维码坐上去会夹屁股吗”等吐槽模式。有专家指出，“共享马扎”根本算不上“共享经济”，而是一个载体，实现推广和广告的目的。
共享纸巾
在广州街头，最近出现了不少一米来高的共享纸巾机，主要投放在餐饮店、医院、商业区、公共服务区等场所。机器的样子要比自动售货机要薄一些，上面有一个二维码，透过窗口可以看到里面摆放着一包包的纸巾。扫描二维码关注了共享纸巾公众号后，就马上吐出了纸巾，与自动售货机类似。此时公众号会提示，当日额度已经用完。与很多共享应用不一样的是，这款共享产品并不需要下载专门的软件，非常便捷。另外，如果用完额度还想领取，只需花0.5元即可购买。
这种所谓的“共享”并非真共享，“就是街头扫码关注微信送纸巾的升级版”。有网友吐槽道。其实，共享纸巾开发者不靠纸巾赚钱，而是希望引来人流再通过微信公众号“吸粉”、液晶广告屏、餐厅预订等方式盈利，未来还可搭配销售矿泉水等产品，简而言之就是一种营销手段。
共享卫生巾
估计是“共享”两字现在自带流量，国内某品牌的卫生巾为了博取眼球，甚至还推出了“姨妈巾共享计划”，号称未来两年将在全国各大高铁站、地铁站、商业街区等人流密集处，投放“卫生巾自动领取机”，消费者下载软件即可免费获得1片卫生巾。当然，天下并没有免费的午餐。厂家放出第1片免费领取的“鱼饵”，就是希望“愿者上钩”，吸引更多的消费者在手机软件上购买。
共享干衣
7月初，某知名电商在南京市的多家门店推出“共享干衣”的活动，也即利用门店展示专区的烘干机，给顾客提供免费烘干服务。8月中旬，其官方微博更是宣称，将把“共享干衣”服务扩展到广州、深圳、南宁、成都和昆明等国内多个城市。
这家电商的相关负责人表示，之所以推出“共享干衣”的服务，是根据南京等几个城市天气多雨的特点来决定的，当地的民众本身都有烘干衣服的需求。而展示区的烘衣机放在那里也是闲置，不如发挥它的功能，拿出来提供给大家使用。
不难发现，商家其实是希望吸引点客流量，让消费者到现场体验一下产品。但从实际的情况看，体验“共享干衣”的消费者数量非常有限。因为不仅需要拎着已经洗完并甩干的衣服过来，烘干也需要等很长时间。此外，对于这种共用烘衣设备，还会有卫生方面的担忧。
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