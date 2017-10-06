澳大利亚对中国合作应超越分歧迷雾

《澳大利亚人报》网站10月16日刊发澳大利亚新南威尔士大学助理校长、澳中商会前首席执行官劳里·皮尔西的文章，题为《我们不要自我隔离于中国的好处之外》。文章称，在堪培拉和北京迎来建交45周年之际，目前的挑战就是让目光越过分歧的迷雾，面向教育明灯继续指引的未来。
1971年，当时还是在野党工党领袖的惠特拉姆颇有远见地访问了中国。惠特拉姆具有里程碑意义的北京之行被时任总理威廉·麦克马洪誉为是联合政府的一个“政治资产”。在当年澳大利亚政界充斥着激进的冷战论调之际，政府对工党送来的大礼兴奋不已。
文章称，但麦克马洪不知道的是，就在惠特拉姆与共产党高层握上手的几天后，亨利·基辛格秘密抵达中国首都，为时任美国总统理查德·尼克松和毛主席的历史性会晤铺路。
文章称，当时的联合政府看起来很傻，尼克松与毛泽东会晤了，而澳大利亚工党则在1972年的大选中赢得压倒性胜利，并且在执政后开展的首要事务之一就是与北京建交。
在45年后的今天，中国已经是世界第二大经济体，是澳大利亚最大的贸易伙伴、最大的游客和国际学生来源地，还是21世纪的澳大利亚实现经济成功的重要推动力量。
文章称，随着中国在过去40年推行经济改革，摆脱贫困的人口数量比任何时候、其他任何地方都要多。也许这个成就不符合西方的政治理念，但它是人类历史上在促进社会进步和保障全球稳定方面最伟大的贡献之一。
文章引述澳大利亚前驻华大使孙芳安在本周一次发言时的话说，“更加仔细地观察中国”就会发现中国“在寻求国际影响力”。
无数研究显示，在研究成果转商用方面，澳大利亚的表现继续落在主要国际竞争对手后面。作为世界上研发投入增长最快的国家，中国显然是那些世界级研究突破能发挥真正影响并走上全球商业化道路的目的地。
文章称，当然，各个大学需要注意中国不是《澳新美安全条约》的一员，并需要尊重这个奠定我们战后国家安全基础的框架。因此一些大学在与中方合作时，把关键领域的所有敏感研究排除在外，如量子计算和流体力学。各个大学也确保严格遵守防务出口限制规定。
文章认为，中国人十分明智，他们知道堪培拉和华盛顿是重要的防务和情报盟友，承认中澳研究合作有一些禁区。
文章称，澳大利亚的大学对于成千上万国际学生有着很大吸引力，并得到他们家人的支持和政府的认可，原因就是我们的大学是世界级的。我们达到世界级水平的原因，就是我们的学术机构享有极大自主，并珍惜它们的学术自由。
文章称，尽管双方价值观可能时不时发生冲突，但北京尊重我们学术机构的质量和独立性，正如我们的政府和学术机构承认并尊重中国的观点一样。在堪培拉和北京迎来建交45周年之际，目前的挑战就是让目光越过分歧的迷雾，面向教育明灯继续指引的未来。
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