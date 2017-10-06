中韩续签货币互换协议点燃希望

《韩国先驱报》网站10月16日发表题为《更好关系的立足点》的社论称，韩国和中国续签了它们之间的货币互换协议，令人们为两国经济关系恢复打下基础抱有期待。
该协议规模为560亿美元，3年后到期。社论称，该协议的续签是个好消息。因为之前的协议于10月10日到期，但没有宣布延期，谈判会失败的悲观情绪一度盛行。
社论称，此次续签意义重大，因为它令韩国在财政紧急情况下获得了更多的外汇流动性。这项安排在韩国与外国签订的总额为1222亿美元的货币互换协议中占46%。韩国外汇储备为3847亿美元，在世界上排名第九，但面临货币危机的风险，因为韩国国家很小，并且拥有开放的经济。
社论称，如果情况恶化，外国投资者随时可能撤走资金。因为美联储已经将它的货币政策从量化宽松转为量化紧缩，美国的利率即将超过韩国的利率。
特别是考虑到韩国与美国或日本没有货币互换安排，事实将证明，续签的韩中货币互换协议是有益的。没有这项与中国的协议，韩国将难以克服未来一场潜在的货币危机。
社论称，中国直到最近才表示会续签协议，这引发了人们对于它可能会停止中韩货币互换的担忧。对中国来说，这项协议可能是进一步推动人民币全球化的一种手段，但难以否认的是，北京在同意续签前肯定权衡了与中韩关系有关的利益。
社论称，双方在“萨德”问题令两国关系陷于紧张后签署了一项政府层面的重要经济协议，从这个意义上来说，这项协议将令人们对它会为两国经济关系恢复打下基础抱有期待。该协议还表明，互利安排是一种解决“萨德”系统所带来冲突的办法。
社论称，政府需要运用它的智慧，朝着解决“萨德”问题的方向提高人们对这项协议的期望。下月的亚太经合组织（APEC）峰会将是可以试着解决“萨德”问题、进一步加强两国经济合作的一个不错场合。
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