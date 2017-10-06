亚马逊将在纽约设立办公室 创造2000就业岗位

亚马逊继续大规模进军广告业务，其最新举措是在曼哈顿设立一间新办公室，距离麦迪逊大道更近，可为当地带来2000个就业岗位，其中大部分在广告领域。纽约的多家媒体机构高管说，他们已经从亚马逊的代表那里听到更多消息，后者试图想他们机器客户兜售亚马逊广告。另一位高管说，他从亚马逊那里听到更多消息，亚马逊纽约公司已经从其所在机构聘请了编程专家。
亚马逊的广告销售团队正在快速壮大：不同于其他平台，这支团队可在广告和零售方面跨职能运作。对于大品牌，亚马逊有专门团队。该公司在纽约的团队已经运作多年，但在包括东京和巴黎等其他地方也有大的广告攻势。亚马逊项目主任所罗伯·夏尔马（Saurabh Sharma）说，“各处的广告机构均已就位。”
亚马逊越来越试图向公司内部所谓“非本地化”广告主（即不在亚马逊网站销售的品牌）进行推销。当被问及是挑战来自何方时，夏尔马提到了这一点，并补充说这不是挑战，而是机会。例如，非本地化广告主可能涵盖有线、无线、航空或餐馆等类别的品牌，“都是可能带来价值的商机，”夏尔马说。
亚马逊的一揽子广告业务涵盖从搜索（当人们在亚马逊。网站搜索物品时，会跳出被赞助的产品，）到更为传统的横幅广告展示，再到更新的视频广告，或基于设备的Kindle广告，或通过新的流媒体娱乐服务。还有一种被称为“定制”的广告，从黑色星期五的亚马逊网站完整主页广告到使用亚马逊盒子作为广告载体。
夏尔马说今后还会出现更多广告产品。该公司正在开发更多与“仓储”相关的产品，例如亚马逊储物柜、自助服务亭，可让顾客自行挑选亚马逊的软件包，以及也开始提供类似电视的广告，主要服务于新的流媒体服务，其中包括“星期四足球之夜”。（九月份的开局比赛有160万观众）。
“要真正打破谷歌和Facebook的双寡头垄断，亚马逊需要的不仅仅是产品广告，”一位与亚马逊合作的机构买家说。“零售只是整个在线业务的一部分。”
夏尔马举例说，Geigo是一个非地方化广告商，通过亚马逊的“星期四足球之夜”做广告。另一个例子是现代品牌，这也是一个非本地化品牌，做了一项名为“Prime Now。 Drive Now。”的自定义试驾活动。
对非本地化品牌的推销大多围绕着“教育”广告主而展开。“我们已经对他们了解更多，”尼古拉斯·帕帕斯（Nicholas Pappas）说，他是独立媒体商店“绒毛鲨”（SwellShark）的首席执行官，其合作伙伴包括阿普尔盖特、维珍航空、Spike和Dos Equis的多个品牌。“我们一直在讨论如何让更多非本地合作伙伴加入亚马逊广告，我们对此感到兴奋。”
夏尔马说，作为一个平台，亚马逊的巨大竞争优势在于它是电子商务和广告的交叉点。他说，“不仅仅是为了在合适的地点和合适的时间投放广告，还要有恰当的关联性。”在高层次上，亚马逊提供了多种衡量指标，包括从印象和点击、再到更深入销售信息、完整的购物旅程，以及客户的终生价值。亚马逊的电子商务和市场营销齐头并进——该平台与品牌和机构进行大量咨询活动，并将其称之为“零售准备”。
夏尔马说：“我们可以告诉你广告活动是如何进行的，但为了达到良好的宣传效果，你必须在广告以外做一些事情。”这位广告业务主管认为，机构和品牌必须接受培训，学习如何创建正确的产品页面，确保足够的库存，审核评论。
但对于非本地化品牌而言，关键在于你不一定非要通过直接显示或搜索广告来销售产品。因此，伴随亚马逊的产品销售培训项目，各家广告商也了解到更多在亚马逊之外做品牌广告的方法。“（亚马逊）必须教育广告规划者如何使用数据，”一个亚马逊高管说。例如，一个非本地化品牌可以检查顾客购买的其他东西，以便更全面地了解他们的顾客是谁。比方说一家广告商正在与一家房地产公司合作，寻找在亚马逊移动盒子的购买者数据。
“对我们来说，广告是另一个大领域……就技术而言，”夏尔马说。“像亚马逊网络服务可以为其他开发者提供技术解决方案，在我们的云上构建业务，在广告技术中，我们可以借助技术领先者的优势，给广告商带来同样的价值。”
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