中国“黄金周”旅游人数超春运 网友调侃假期看“人山和人海

境外媒体称，10月7日，2017年中国国庆中秋假日临近尾声，部分游客踏上返程，各地秩序良好，无重大涉旅安全事件发生。
新加坡《联合早报》网站10月8日报道，据中国国家旅游局网站报道，中远程游客开始返程，旅游市场平稳回落，部分地区仍保持较高热度。市区休闲和郊区旅游开始成为消费主流，各地的周末休闲、户外文体、博物馆参观、餐饮购物、节庆娱乐等活动明显增加。返程游带动沿途城市集散地、休闲农业、旅游度假区市场。从旅行商数据看，部分游客开始预订假日后期以及节后线路。
公路、铁路、民航开始迎来返程最高峰，交通压力持续加大。大城市周边路网、进出城公路相关部门全员执勤。铁路客流持续攀升，客运再创新高，7日预计发送旅客1361万人次。民航进入假日最高峰运行期。
另据香港《南华早报》网站10月7日报道，随着国庆长假接近尾声，中国游客纷纷收拾行囊，准备回到工作岗位，本周末的交通又将开始拥堵。公路、铁路和航空等各种形式的交通都将面临压力。
报道称，这个黄金周铁路网格外繁忙，9月28日国庆假期铁路旅客运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，这也是全世界规模最大的人口流动潮之一。正如长假开始的第一天一样，很多人在驾车回程路上可能要在车里堵上一夜。
根据国家旅游局的数据，7日出行在外的游客人次从6日的6700万减少到了4200万。这个数字仍比一年前高了17.6%。国家旅游局说，7日全国的旅游收入达到329亿元，同比增长14.8%。
另据台湾联合新闻网10月7日报道，今年大陆“超级黄金周”长达8天，有网友调侃假期只有一种套餐两个景点：“人山和人海”。
报道称，今年十一黄金周出游人口比往年还多，大陆各处景区接待游客数屡创新高，“塞车、塞人”是共同记忆。面对人挤人的景象，网友少不了发表一些旅游的哀与愁——“在高速停车场上，有遛狗的、打太极拳的，还有人实在憋不住随地小解”。
报道称，河南嵩山少林寺6日进入客流高峰期，游览少林寺的民众人潮涌动。目前嵩山少林寺景区内各大停车场内密密麻麻，大量汽车停放在一起，犹如一大块电路板，甚是壮观。
报道称，在黄金周出门旅游的大陆人数量年年增加。据统计，黄金周长假期间大陆有近7亿人次乘坐公共交通工具出行，不算自驾车人次在内，每天大约有1亿人在路上移动。
黄金周出门旅游人数比春运返乡人潮还多。报道称，这个长假的铁路运输量要多于春节。长假前三天，铁路、民航的客运量都达到极限。
另据香港《信报》网站10月8日报道，由国庆及中秋节假期组成的超级黄金周长假达8天，内地传媒引述国家旅游局预计，8天长假国内旅游人数将达7.1亿人次，同比增长10%；国内旅游收入5900亿元人民币，同比增长12.2%。国庆长假期前7天（10月1日至7日）全国共接待国内游客6.63亿人次，实现国内旅游收入达5494亿元人民币。
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