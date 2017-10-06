泰国交通部长：尽力在10月内解决泰中铁路环评问题

泰国交通部长阿空10月10日在交通部例行记者发布会上接受新华社记者提问时表示，交通部目前正在协商解决泰中铁路合作项目一期工程环境影响评价出现的问题，将尽力10月内解决，同日泰国总理巴育称依然预计项目11月开工。
阿空在回答提问时说，交通部已经六次向环评主管部门提交环评报告，目前仅存在一个问题，即环评主管部门要求证明位于沙拉武里府的三家水泥公司知悉、同意铁路将从他们的土地穿过，我们目前正在和三个公司接洽，将尽力在10月内解决并第七次提交环评报告。
阿空认为，这个问题解决后，环评通过的问题不大，“一切都在按程序进行中”。
同日，泰国总理巴育在内阁会议结束后对媒体表示，目前政府和受影响的三家水泥公司接触，预计很快就能解决问题，他称项目依然以11月开工为目标。
泰中铁路合作项目一期工程途径首都曼谷、大城府、沙拉武里府与呵叻府，全长253公里，其中曼谷至大城府帕栖的环评已经通过，帕栖至呵叻的环评依然未能通过，泰国计划率先开工的3.5公里段正好位于帕栖至呵叻中。
按照泰方的计划，泰中铁路合作项目一期工程分为3.5公里、11公里、119.5公里、119公里逐步开工建设。
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