新加坡歌手董姿彦其实歌唱水准很不错，前些年在一部音乐剧中挑起大梁，演唱一批“新谣”歌曲，颇有台湾校园民歌手王海玲的风范，诠释“新谣”，最合适不过。
这次董姿彦征战中国电视歌唱比赛节目《中国新歌声2》，新加坡新加坡一些民众对其给予希望，但实际上这类商业节目的幕后，大家多少也心知肚明，不必太过在意成绩。这个节目中担任“导师”的陈奕迅不是说了嘛，在节目中，他就被制作单位要求按选歌手。
既然如此，董姿彦就算没有被安排导师“按选”，完全凭借着自己的实力，但节目本身的公信力不足，她就算夺得冠军或者亚军又如何，又或者如现在以第三名身份被淘汰又如何？本身就是娱乐节目，并不代表什么。所以，要是追究董姿彦败因在哪，其实很没意思。
作为歌手，最终还是要以自己的艺术表现为唯一评判标准。
董姿彦参加这个娱乐节目的第一首歌，是重新编曲过的罗大佑作品《恋曲1990》。这首歌无论是歌词还是原曲，都透露着一种淡淡的哀愁。可是董小姐的演唱却将歌曲弄到非常轻佻，完全不顾歌词本身的内容。
其实，爵士并非不能表达这种淡淡的哀愁，但你非要用这种轻佻的唱法，唱出哀愁的歌词，只能说歌手对作品的理解力出了很大的问题。例如：“轰隆隆的雷雨声在我的窗前，噢、我，噢、我的窗前……”
到了节目决赛阶段，董姿彦恰巧又选唱了一首淡淡哀愁的歌曲《掌声响起》，结果又弄巧成拙以轻佻嘻哈的方式“爵士”起来。
这首歌的前半段，董姿彦唱得还算到位，但显然感情投入不足，似乎是要为第二段的“爵士”积聚能量。果然，到了第二段，她唱得嘻哈起来。例如，“心中有无限感按慨”，这句“感慨”被唱得一点也不感慨。
这种不顾歌词本身的意涵的编曲和演唱，当然让歌曲的意境荡然无存。
董姿彦的歌路很宽，这使得她有条件诠释不同种类的歌曲，但这不等于说她就应该将一句“感慨”弄成现在这个样子。
流行歌曲其实也是一门艺术，优秀的歌曲离不开词曲编以及歌手的演唱，歌手不但需要深刻理解歌曲的意境，也需要有良好的文学素养。不是你任意编曲一通，就是好的演唱。
还是那句话，董姿彦有着很好的演唱技术，天赋和努力都不错，但要成为好的歌手，还需要不断地修炼自己。
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