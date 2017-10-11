美国废除《清洁电力计划》后果几何

不出意料，美国环境保护局10日以不合法为由，宣布废除奥巴马政府推出的气候政策《清洁电力计划》。分析人士认为，这一争议性决定并不能帮助美国煤炭行业复苏，反而会减缓美国向低碳能源转型的进程，进一步损害了美国在应对气候变化问题上的国际形象。
《清洁电力计划》缘何重要
《清洁电力计划》之所以关键，是因为它的监管对象是美国碳排放“大户”——发电厂，后者在美国国内碳排放总量中所占比例达三分之一。根据《清洁电力计划》，美国各州需制定计划，到2030年将发电厂的排放量减少到比2005年低32%的水平。
然而，削减发电厂的碳排放在美国是个敏感的政治话题。奥巴马曾尝试在其第一个总统任期内推动国会通过一项碳排放限额交易法案，结果该法案被参议院否决，主要原因之一是来自煤炭行业和产煤各州的阻力。
到了第二任期，奥巴马为了政治遗产放手一搏，于2015年正式推出《清洁电力计划》，这也是美国政府兑现《巴黎协定》承诺目标的一个关键组成部分。
但是，一些行业组织和美国27个州随即把美国环保局告上法庭，以《清洁电力计划》不合法为由要求暂缓实施。2016年2月，美国最高法院以5票对4票同意了这一请求。
《清洁电力计划》原定2022年才生效，在美国最高法院下令暂缓实施后，该政策就此搁浅，实际上从未进入执行阶段。
废除后对美国影响几何
《清洁电力计划》由美国前环保局局长吉娜·麦卡锡领衔制定并推出。麦卡锡在一份声明中回应说，废除《清洁电力计划》，同时没有任何时间表或承诺提出新规定减少碳污染，这是气候政策的“全面倒退”。
对于普鲁伊特宣布废除《清洁电力计划》，行业反应不一。一些美国贸易组织称赞说，这是正确的决定，让美国电力生产厂家“感到巨大的解脱”，也是增加国内化石能源生产、让民众用上可靠而又负担得起的电力的关键一步，将推动美国经济增长；而一些环保组织批评道，这是给化石能源行业污染空气发放自由通行证，所推翻的计划原本能防止成千上万早产儿死亡和儿童哮喘病例。这一举动也为美国向可再生能源转型泼了一盆冷水，将伤害美国的安全和经济。
分析人士还指出，特朗普已于今年6月宣布退出全球应对气候变化的《巴黎协定》，废除《清洁电力计划》将使美国更难履行应对气候变化的责任，进一步损害美国的国际形象。
同时，煤炭作为“退出的经济”也不大可能获得复兴机会。受成本和州政策影响，美国许多地方已经从煤炭转向使用天然气、风能和太阳能。例如，加利福尼亚和纽约等州已宣布，不管华盛顿是否参与，他们都将积极应对气候变化。因此，特朗普政府的气候政策只会减缓美国向清洁能源转型的进程。
美国减排下一步走向何方
2009年，美国环保局曾把温室气体确定为污染物。按照美国《清洁空气法》的要求，美国环保局必须采取措施调控温室气体排放。然而，《清洁电力计划》被废弃后，特朗普政府尚未提出新的替代方案，只是表示欢迎各界就此提出建议。
纽约和马萨诸塞等州的检察长表示，特朗普政府这一做法“不负责任”，他们将在法庭上起诉美国环保局。
“化石能源发电厂是我们国家最大的气候变化污染源之一，科学常识和法律规定（要求）环保局应采取行动减排，”纽约州检察长埃里克·施奈德曼在一份声明中说，“我将利用一切法律工具来与他们的危险议程做斗争。”
对此，美国国内一些行业组织也理性地指出，美国环保局应采取更温和的政策取代《清洁电力计划》，以避免遭遇任何法律上的挑战。
“我们一直认为有更好的方法削减温室气体排放，”美国商会全球能源研究所所长卡伦·哈伯特在一份声明中说，“我们希望企业有机会和美国环保局以及其他利益攸关者坐下来谈一谈，研究降低排放的方式，保护美国的能源优势，尊重《清洁空气法》的界限。”
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