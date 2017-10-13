人民币定价石油时刻将到来：中俄已创造无美元环境

美媒称，一位知名经济学家10月9日称，如果沙特阿拉伯用人民币交易石油，其他石油市场也将照做，不再将美元作为全球储备货币。
据美国消费者新闻与商业频道网站10月11日报道，高频经济信息社首席经济学家兼常务董事卡尔·温伯格说，一旦中国取代美国成为“地球上最大的石油进口国”，北京将成为石油需求方面最重要的主导力量。
温伯格说，沙特“需要注意这一点，因为最多一到两年，中国需求将使美国需求相形见绌”。
“我认为用人民币定价石油的时刻即将到来，一旦沙特接受，那么石油市场其他国家也会仿效。”
报道称，近几年来，反对美元作为储备货币的几个国家已经积极寻求摒弃美元。
例如，俄罗斯和中国在交易石油时创造了无美元环境。两国都加紧开采及获取实体黄金，以防美元崩溃。
石油输出国组织（OPEC）首脑国家沙特阿拉伯是石油美元的关键。
1974年，美国总统尼克松和沙特国王费萨尔签署协议，沙特接受几乎所有石油出口以美元结算。不过，随着中国从全球各地进口越来越多石油，用美元购买石油的想法让北京越来越难以忍受。
当被问到如果石油市场从以美元交易转为以人民币交易对美元意味着什么时，温伯格说，就美元这种世界交易货币来说，“对美国债券的总体需求将减少”。
“石油贸易从美元转为人民币，就现在来说，将减少价值6000亿至8000亿美元的交易，这意味着对中国各种东西的需求增加，不论是债券还是商品或服务。这对中国来说是增长机会。”
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