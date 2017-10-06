日本人对“修宪”态度两极分化 反对势力占优

日本朝日新闻社17日至18日实施的民意调查结果显示，在众议院比例选区投票中，自民党占据优势。但关于自民党在竞选纲领中提出的修改宪法第九条、将自卫队的存在写入该条款的主张，有37%的受访者持赞成态度，有40%的受访者持反对态度，民众对该政策的态度出现两极分化。
据日本《朝日新闻》10月19日报道，从支持政党来看，支持自民党的民众有63%表示赞成，18%的人表示反对。而支持公明党的民众有40%表示赞成，36%表示反对。执政党内部就已经出现不同温差。立宪民主党的支持者中，有76%表示反对，只有13%的人表示支持；希望之党的支持者中，有50%的人反对，35%的人赞成；共产党支持者中，反对比率高达88%。
报道称，从年龄层看，30岁以下的人中，赞成者占多数，18岁至29岁年龄层的人，赞成者占47%，反对者占32%。另一方面，70岁以上的人中，赞成者占30%，反对者占44%。
报道注意到，从男女性别来看，男性有49%的人表示赞成，35%的人表示反对；女性有26%的人表示赞成，44%的人表示反对。男女在支持态度上正好颠倒。
报道称，关于“众议院选举中，在决定投票对象时，是否重视其对宪法第九条的态度”这一问题，回答“重视”的人占55%，远高于28%的“不重视”比率。
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