欧洲央行延长量宽计划遭质疑 理事会高层存在分歧

外媒称，欧洲央行刺激计划的负责人告诉法国某周报，他希望该计划在明年9月到期时不会再次延长。
据路透社法兰克福10月29日报道，伯努瓦·克雷是欧洲央行市场运营部负责人。他还表示印钞计划将持续至通胀“明显接近”央行设定的略低于2%的目标。
欧洲央行26日宣布量化宽松计划将延续至2018年9月，行长马里奥·德拉吉明确表示该计划最终的持续时间仍可更改。克雷长期以来一直视德拉吉为重要盟友。
克雷告诉法国《星期日报》，他希望26日延长刺激计划一事不会再次发生。他发出的信号表明，他开始对量化宽松计划变得越来越不耐烦。
他说：“这次延长刺激计划考虑了（经济）复苏的可靠性，是为了让经济赢得发展势头。我希望这是最后一次延长计划。”
克雷在5月接受路透社采访时说，当政策最终改变时，“太慢”终止央行的债券购买计划有引发市场强烈反应的风险。
欧洲央行极度宽松的政策（也包括负利率），致使借款成本降至历史低位，促使包括德法在内的欧元区更富裕国家的房价不断上涨。
欧元区8月和9月的通胀为1.5%，预计至少两年内无法达到欧洲央行的目标。
据英国《金融时报》网站10月28日报道，德国央行行长加大了对欧洲央行延长量化宽松计划的反对力度，就在一天前，欧洲央行刚刚制订了明年大部分时间里继续购买债券的计划。
德意志联邦银行行长延斯·魏德曼作出的这一表态凸显了欧洲央行理事会高层存在的分歧，也表明了包括魏德曼在内的鹰派人物对欧洲央行政策的失望，这些鹰派希望随着欧元区经济复苏势头加快，应该确定停止量化宽松政策的时间。
魏德曼27日在巴黎说：“我们说的不是对货币政策踩刹车，只是不要进一步加速而已。在经济状况持续并越来越广泛地出现好转的背景下，我认为没有这个必要……短期来看，经济的增长会比之前预期的更为强劲。”
欧洲央行26日将量化宽松政策延长到2018年9月，并暗示可能在明年年底之前继续购买债券。到目前为止，这家银行已经在购买资产方面花费了2.1万亿欧元。它现在计划至少在2018年的前9个月，每个月购买300亿欧元的债券，这样一来，欧洲央行的购债总规模将接近2.6万亿欧元。
德国经济界强烈反对购买债券的做法，欧洲央行理事会中约有4名成员反对欧元区继续实行量化宽松政策。
欧洲央行继续推行量化宽松的做法也对处于超低水平的利率产生影响，这引发了德国等国的激烈反对，特别是因为这样做给储户带来了冲击。
另据美国《华尔街日报》网站10月27日报道，欧洲央行不愿在近期逐步结束购买债券的计划，这让这个影响力居全球第二位的央行的高层再度出现分歧，也让欧洲央行行长德拉吉站在了德意志联邦银行行长魏德曼的对立面上——而且恰好是在人们开始议论德国人魏德曼是否会接替意大利人德拉吉之际。
这一分歧让投资人感到头疼，难以确定欧洲央行会在何时停止购买债券并开始上调利率。这可能会影响到在德拉吉2019年底卸任后谁会最终接替他担任欧洲央行行长，而这一决定将影响到欧洲央行未来数年对欧洲经济所发挥的作用。
魏德曼被外界普遍视为欧洲央行行长职位的主要竞争者，近年来他公开反对欧洲央行的许多经济刺激政策，特别是被称为量化宽松的大规模购买政府债券的做法。虽然近几个月来他的批评论调有所缓和，不过本周他改变策略，公开反对欧洲央行将量化宽松政策延长到2018年9月。
这表明欧洲央行如果在魏德曼的领导下，会呈现出与过去6年来德拉吉所塑造的欧洲央行截然不同的面貌。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost