喝酒对学习外语有帮助：酒精可使人减少焦虑

美媒称，讲外语经常让人望而却步，尤其是自己语言里没有的发音会很困难。但不用担心——酒精能够帮忙。近期发布的一项研究发现，少量饮酒可以帮助学习第二语言感到困难的人。
据美国《新闻周刊》网站10月19日报道，该研究发表在《神经药理学杂志》上，利物浦大学、伦敦大学国王学院和荷兰的马斯特里赫特大学的研究人员想要知道酒精能否帮助增强语言技巧。他们在实验中邀请50名母语为德语并近期学习了荷兰语的人。研究人员让其中一些参与者饮用含酒精饮品，而对照组则饮用的是不含酒精的饮品。饮用酒精的量根据每个人的体重不同，但基本相当于酒精含量5%的1品脱啤酒。
报道称，在喝完饮品后，所有人都说荷兰语。聊天内容的录音之后由荷兰母语的人进行检验。参与人员也给自己的语言能力打分。在说荷兰语之前饮酒的人讲外语的分数要更好一些，尤其是在发音方面。但是酒精没有让人认为自己的语言技巧有提高。
报道称，马斯特里赫特大学心理学家杰西卡·韦特曼是该研究的合著者之一，她说酒精能够帮助人学习新语言的原因很可能与“液体勇气”帮你跟心仪对象聊天的原因一样：禁忌变少。但韦特曼称需要谨慎，不能马上就得出什么结论。她在一份声明中说：“一个可能的原理是酒精可以减少焦虑。但需要更多研究来验证这一点。”
报道称，想要在双语学习前来一瓶红酒的人应该注意，一点点酒精可能就足以让我们更好地讲外语。马斯特里赫特大学的心理学家、该研究的合著者之一弗里茨·伦纳在一份声明中说：“本研究的参与者仅饮用少剂量酒精。”
报道称，学习一门新语言可能不容易，但科学显示是值得的。研究显示，会双语的人有更好的认知和感官表现，而这可以帮助整体上的学习能力。根据研究结果，一旦你学会第二门语言，学习第三门语言就会更简单。
所以，报道称，为了掌握特别有挑战性的发音，一瓶啤酒可能会给你帮助。
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