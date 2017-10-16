印度移动支付市场爆发在即 阿里将大战谷歌、亚马逊

风投调研机构CB Insights近日发布报告称，谷歌、亚马逊、阿里巴巴以及印度本土金融科技公司Paytm等正在印度金融科技市场展开激烈的争夺，这一竞争主要体现在移动支付领域。这些公司已纷纷推出了新款应用和数字钱包服务，同时也在与其他公司建立合作，来对抗竞争产品。
印度政府加大金融科技投入
市场普遍认为，去年印度政府废除大面额纸币的行动是该国移动支付发展的契机，再加上智能手机的推广，印度人正逐步开始接受移动支付。2016年印度推出统一付款接口（United Payments Interface，下称“UPI”），这是印度支付领域的一大关键性进展。UPI可让两个拥有银行账户的个人能够相互间凭借标识符进行及时转账。
这些标识符就包括Aadhar（与指纹或者虹膜扫描等生物特征识别相关的识别码），其能够将印度公民的身份与生物特征关联起来，打击假冒身份和身份盗用行为。印度政府表示，截至2017年8月，它已经录入了12亿人的生物特征识别数据。
与此同时，印度还提供多种不同的牌照，方便企业提供移动银行服务，并借此催生出新的金融科技系统。例如，想要提供储蓄服务的金融科技创业公司可向印度储备银行（RBI）申请电子钱包牌照。除此之外还有更强大的支付银行牌照。支付银行除了提供电子钱包以外，还能够发行借记卡、提供在线银行服务并且允许通过ATM机提取现金。与官方银行的唯一区别仅在于，它们不能提供贷款和其他的信贷产品。
根据CB Insights调查发现，印度消费者目前主要通过两种方式进行交易：其一是通过提供电子钱包和拥有支付银行牌照的金融科技公司；其二是使用基于UPI的创新App应用和传统的银行账户。普华永道报告显示，印度移动支付市场规模在2016年为500亿美元，到2020年会达到5000亿美元规模，印度市场有足够的空间供所有玩家并存。
国际巨头抢占印度市场
截至目前，谷歌、Facebook(173.74, 1.19, 0.69%)、阿里巴巴、亚马逊、软银等国际巨头已纷纷通过不同方式进入印度移动支付市场。
谷歌于今年9月在印度正式发布了为印度量身打造的移动支付应用Tez，同时支持苹果(156.99, 0.99, 0.63%)和安卓双系统，并与当地商家展开大量合作，通过补贴的方式吸引用户。虽然Tez不能储蓄，但用户可通过UPI或者“音频二维码”进行转账。目前，Tez已经被PayU等特定的支付网关运营商以及交通预订服务redBus等特定的公司网站采用。
亚马逊于今年7月向印度市场推出半封闭式电子钱包，不仅能支持网上支付，还拥有储蓄功能。但亚马逊进入印度市场不仅仅体现在当地民众可以在亚马逊印度网站上使用亚马逊钱包，同时还可以在线下咖啡连锁店Cafe Coffee Day和快餐店Faasos使用。
印度本土目前的移动支付前三名分别为Paytm、Freecharge和Mobikwik。根据应用分析公司App Annie的数据，Paytm目前在印度iOS应用商店排名第八，是印度下载量最高的金融科技应用。与此同时，Paytm已经获得日本软银和阿里巴巴的支持，在印度目前拥有2亿的注册用户。
截至2017年9月28日，MobiKwik在印度的iOS应用商店排名第15位，到目前为止共计完成融资1.62亿美元，投资方包括Sequoia Capital、印度媒体企业集团Times Group和American Express Ventures。
此前，提供UPI选项的电子钱包Freecharge也广受欢迎，但在今年第三季度它将该服务卖给了艾克塞斯银行。
不过，各巨头也在采取相应的措施以保障各自钱包应用的服务优势。例如，印度电商独角兽Flipkart和亚马逊都不支持MobiKwik和Paytm；而电商创业独角兽公司Snap(16.5, -0.05, -0.30%)deal不支持Paytm、MobiKwik和UPI，仅接受传统的在线银行选项、信用卡或者Freecharge余额支付；Uber则同时提供Paytm、MobiKwik和最近新增的UPI应用BHIM等多个支付选项。
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