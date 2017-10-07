14天5起 iPhone8“爆裂”全球销量雪上加霜

近日，家住广州的刘先生向媒体表示，自己在某电商平台购买的iPhone 8 Plus拆开包装后发现爆裂，而他并未进行充电等操作。这或许是iPhone 8系列手机在中国大陆的首次爆裂。
上述消息让网友不淡定了，有人戏称：
三星：再继续加油啊，争取赶上我。
据不完全统计，目前全球至少有五部iPhone 8系列手机因为电池膨胀而开裂。对此，外界最为关心的就是，iPhone是否会像去年三星Galaxy Note 7那样，出现电池爆炸甚至起火等威胁到用户的安全。根据美国拆解网站iFixit此前拆解iPhone 8 Plus的情况看，该款手机电池来自三星SDI厂，值得注意的是，SDI便是问题机Note 7的供应商。
对此，苹果方面日前向媒体回应称，初步调查的情况是出现了电池的肿胀，但并非是严重的安全性事件，跟爆炸无关，详细的调查结果一经确认便会公布。不过，对于大家关心的手机电池供货商的情况，苹果方面未作出回应。
而一系列的爆裂事件对销量本就“尴尬”的苹果新品来说，也无异于雪上加霜。
全球至少已有五起案例
据澎湃新闻消息，10月5日，家住广州的刘先生打开从某电商平台购买的iPhone 8 Plus包装后看到，新手机屏幕侧边开裂，但未见燃烧痕迹。
据刘先生介绍，10月3日晚，他从某电商平台下单一台64GB的金色版iPhone 8 Plus，“当时我打开包装就发现了这台手机爆裂，SIM卡处屏幕被弹开，跟之前网上反映的iPhone 8 Plus爆裂情况差不多，不过，我还没有进行过充电的操作”刘先生称。
刘先生之前也是iPhone用户，在购买iPhone 8 Plus之前在网上也留意到了该手机爆裂的新闻，但没想到自己“中奖”。
10月6日上午，记者致电了该电商平台，对方回应称，我们已为消费者办理了退货，并将取回机器，消费者对平台的处理方式很满意，目前正在和苹果公司做进一步沟通。
9月22日，苹果iPhone 8正式在全球范围内开卖。随即不久，全球范围内边陆续爆出苹果新品出现的爆裂事件。据不完全统计，目前全球至少有五部iPhone8系列手机因为电池膨胀而开裂：
9月28日，一名中国台湾用户的iPhone 8 Plus充电不久便被发现手机背板和屏幕从内部裂开，电池疑不明原因膨胀，裂缝约0.5厘米，但外观没有损坏，也没听到任何爆裂的声响；
而在日本，也有iPhone 8 Plus用户在“推特”上表示，刚买的手机疑因电池膨胀导致屏幕突起，手机无法使用，甚至因为担心爆炸先将手机放入锅里，等待回收；
10月1日，来自加拿大多伦多的用户安东尼-吴（AnthonyWu）称，他购买的新款iPhone 8 Plus拆封后没用多久显示屏就裂开了，其不得不在次日将手机退了回去。而手机开裂的原因可能与里面的电池缺陷有关，因为它的电池膨胀了。
此外，希腊iPhone、iPad和Mac维修店iRepair发布的照片也显示，iPhone 8 Plus存在显示屏开裂的照片。据悉，用户给手机充了一晚上电，第二天早晨起来一看，手机便开裂了。
苹果方面日前向新京报回应称，已收到前述台湾用户的问题机，初步调查的情况是出现了电池的肿胀，但并非是严重的安全性事件，跟爆炸无关，详细的调查结果一经确认便会公布。而该名台湾使用者现在应该已经拿到更换的新机，暂时不影响其使用。不过，对于大家关心的手机电池供货商的情况，苹果方面未作出回应。
截至发稿，记者也致电了苹果官方客服进行询问，客服人员称，官方目前还没有正式的回应，所以我们不能作答。不过，针对消费者的顾虑，客服人员的建议是，只要在官网上进行订购，14天内产品出现问题，苹果都会派人上门给消费者进行退换货处理，但是在电商平台购买的话，就没有这个免费的上门服务了。
爆裂事件将影响新品销量
记者注意到，iPhone 8系列手机的爆裂事件在网上引起了众多网友的热烈讨论的同时，他们最担心的是，该产品是否会像去年三星Galaxy Note 7那样，出现电池爆炸甚至起火等威胁到用户的安全。
值得注意的是，根据美国拆解网站iFixit此前拆解iPhone 8 Plus的情况看，该款手机电池来自三星SDI厂，而SDI便是问题机Note 7的供应商。不过，也有人指出，相较于Note 7数百台的问题机而言，苹果目前只有几例事故，按照惯例，iPhone都是几百万台的出货量，这一比例似乎仍在安全范围之内。此外，与直接爆开、冒白烟的Note 7相比，iPhone 8系列手机的状况只是电池无故膨胀撑起了手机背盖，未涉及到安全问题。
到底是产品良率问题还是像Galaxy Note 7一样存在电池设计上的缺陷呢？面对众说纷纭，记者采访了手机中国联盟秘书长王艳辉，“Note 7此前为了打造更纤薄的机身将巨量电池压缩至狭小空间，该设计缺陷导致了Note 7的爆炸门事件，但截至目前，苹果手机只是开裂，不至于召回，也不至于被航空公司禁止带上飞机。就算苹果新品使用的是SDI供应的电池也无需太担心，因为各个品牌的电池都不相同，即使由一家供应商供货，但电池的尺寸、密度都是由厂商自己定义的，而且，目前的电池技术和设计原因导致任何的电池都会出现爆炸现象，这一概率大约是百万分之三，在概率内出现的问题，是正常现象，显然三星的爆炸是有问题的，而苹果应该尽快找出问题所在，给用户们一个回应。”
但第一手机界研究院院长孙燕飚则对记者表示，苹果新品的爆裂事件既不是设计缺陷，也不是良品率的问题，而是由苹果采用的金属中框加玻璃后盖导致的。“5G和无线充电等原因导致手机搭载玻璃后盖成为趋势，iPhone也不例外。电池爆裂的原因不仅可能在电池，还可能在电池与手机的结合，以及电池附近的散热等，当出现上述问题时，玻璃的伸缩空间比较小，玻璃材质便会和屏幕之间出现开裂，而过往使用金属机身时，就不存在这个问题，因为金属的承载能力更高。”
目前，仍不能确定iPhone 8系列手机是否有三星Note 7那样存在设计缺陷，也很难说是爆裂事件是单一偶发事件，还有待持续观察。但是，一旦确认是设计缺陷问题，那三星便是苹果的前车之鉴。
事实上，三星Galaxy Note 7的“爆炸门”事件对公司产生了很大的负面影响，尤其是在中国市场。该产品在面临被召回、停产、被各大航空公司禁止用户携带这款手机登机后，2017第一季度的财报显示，三星的IT和移动通信部门的营业利润为1.07万亿韩元，锐减46.8%；虽然二季度该部门的营业利润上升至2.7万亿，但就高端智能手机业务而言，三星依然面临诸多挑战。截至目前，三星官方并没有公布其Galaxy S8系列上市之后的全球总销量数据，而且仍有大量用户对爆炸门事件心存余悸，重建消费者的品牌好感和信任之路，三星手机依然任重而道远。
9月22日，国行iPhone 8和iPhone 8 Plus正式在苹果官网及各大渠道开卖，但来自多个线下渠道消息显示，iPhone 8和iPhone 8 Plus第一天上市就跌破官网价格，现在已逼近线下渠道采购价，导致线下渠道以高于采购价的100元至200元的价格尽快清货。而第一手机界研究院根据线下渠道提供的初步数据估计，截至9月28日，iPhone 8和iPhone 8 Plus销量总和同比iPhone 7和iPhone 7 Plus缩水超过50%。更糟糕的是，iPhone 8在悉尼、伦敦、渥太华等地也遭到了“冷遇”，如今，再加上频出的爆裂事件，这对苹果来说，无异于雪上加霜。
而iPhone8系列手机的总体销量，可能下个月就会见分晓，因为苹果将于11月2日公布第四财季的财报。
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