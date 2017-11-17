美国会报告主张防范中国：渲染中企收购风险 抹黑中国

境外媒体称，美国国会的一个顾问委员会称，美国应禁止中国国企和主权财富基金购买美国资产，尤其是可能存在国家安全风险的“关键技术或基础设施”。
据香港《南华早报》网站11月16日报道，美中经济与安全评估委员会在年度报告中，建议国会考虑更新有关对外国投资进行国家安全评估的法律，以应对“现有和正在形成的安全风险”。
报道称，美中经济与安全评估委员会成员迈克尔·韦塞尔在年度报告发布会上说，报告中的建议专门针对中国国有企业。中国私人企业仍在国家安全评估范围内，该评估的重点是与国家安全有关的“资产的性质”。
报道表示，上述报告的建议与国会迅速推动的一项议程是一致的，即通过一项法案，以将国家安全评估的重心转向外国在美投资。
参议院多数党党鞭约翰·科宁上周公布了这项法案。他在新闻发布会上指责中国“利用”现有评估程序中的“缺陷”，通过收购和投资美国企业来削弱美国军事技术优势。
报道称，华盛顿智库美国企业研究所的中国问题专家史剑道14日说，预计美国参众两院将在明年1月就上述法案进行投票。
另据共同社11月15日报道，美国国会的咨询机构美中经济与安全评估委员会15日公布了今年的年度报告，称中国大陆在台湾地区及东海也在加强军事存在感，有导致偶发冲突的危险。关于钓鱼岛问题，报告认为若中日对立升级，美国可能会被卷入战斗。
报告还建议着眼于联合指挥体系加强与日本的合作，并提议让台湾地区也参加环太平洋联合军演等。
此外据美联社11月15日报道，美国国会顾问当日说，应该要求中国国营媒体驻美机构所有人员在美国政府登记为外国代理人。
美中经济与安全评估委员会说，建议美国国会强化《外国代理人登记法》，该法要求代表外国政府、政党和其他“外国委托人”在美国传播信息的人或公司进行登记。
报道称，一些中国媒体机构的确登记了，但美中经济与安全评估委员会说，该法适用情况不均衡。该委员会主张中国国营媒体所有驻美人员都应登记。
报道称，这份年度报告是在特朗普总统结束亚洲五国之行返回时公布的。
据路透社11月16日报道，针对美国国会一委员会发布报告指责中国国家媒体卷入宣传活动，并呼吁美方对中国国营媒体所有驻美人员都进行登记，中国16日进行了驳斥。
中国外交部发言人耿爽说，我们注意到有关报道。他在例行记者会上说：“这个‘委员会’在涉华问题上一贯充满偏见。报告的内容子虚乌有，报告的看法反映了他们的对华偏见。”
耿爽说，中方敦促美国有关机构停止在涉华问题上的错误言行，真正为促进中美关系发展发挥建设性作用。
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