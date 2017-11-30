缴超过10亿美元“和解金” 沙特王子“脱身”

沙特阿拉伯王子米特阿卜·本·阿卜杜拉28日与政府达成“和解协议”后获释，据称支付超过10亿美元“和解金”。
先前，米特阿卜王子因涉嫌腐败接受调查。沙特一名反腐调查官员告诉路透社，这名王子与政府达成“双方都接受的和解协议……和解金额度没有公布，据信价值相当于10亿美元以上”。
另外，和解内容包括“承认已知腐败案”。按照这名官员的说法，除米特阿卜王子，另外至少3名涉腐人员与政府和解。同时，公诉人决定释放大量人员并起诉至少5人。不过，这名官员没有透露具体人员身份。
沙特国王萨勒曼4日颁布国王令，宣布设立最高反腐委员会，由王储穆罕默德·本·萨勒曼出任主席。当晚，11名王子、38名现任和前任大臣及众多富商被捕。
首都利雅得的丽斯卡尔顿酒店成为软禁涉案权贵的“临时监狱”。米特阿卜王子等两百多名“特殊客人”入住酒店。法新社报道认为，他是在押涉腐王室成员中最具政治影响力的人。
米特阿卜王子现年64岁，是先王阿卜杜拉的儿子，曾一度被视王位主要竞争者。他毕业于英国桑赫斯特军事学院，本月4日被解除国民卫队司令一职。（新华网）
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