英欧就500亿“分手费”达成共识

英国已同意欧盟提出的脱欧“离婚账单”的大部分条件，这样双方在一个主要障碍上已经接近达成协议，欧盟消息人士28日说。
英国媒体估计，英国要支付的金额为500多亿欧元。
一位英国政府官员说，在首相特雷莎•梅下周一访问布鲁塞尔之前，他们“不会承认”这类说法。
熟悉谈判内情的欧盟官员强调，在梅首相与欧盟委员会主席容克和欧盟首席谈判代表巴尼耶会面之前，还有很多工作要做。
不过欧盟外交官说，英国同意的条件很有希望。一名外交官说，在财政问题上，双方“已经接近达成协议”。
尽管如此，英国尚未作出完全的承诺，也不能想当然地认为其他27个成员国一定会同意。
欧盟提出，英国脱欧协议的三个主要问题需取得“重大进展”，然后才会同意与英国就今后的自由贸易协议进行谈判。自由贸易协议能保证英国在正式脱欧后与欧盟保持贸易流通。
【英国《卫报》网站11月28日报道】英国已经同意欧盟就英国脱欧法案提出的要求。英国可能要向布鲁塞尔支付超过500亿英镑的分手费，以换取法国和德国同意推进贸易协议谈判。
一位欧盟高级官员说，英国似乎准备承担其分内的欧盟债务、津贴和其他义务。这位官员说：“我们听说英国有意支付这笔费用。我们理解这包括英国的应尽义务，体现了英国的决心。但我们需要看最后的细则。”
最近几个月来，有欧盟消息人士透露，英国脱欧账单可能在530亿至580亿英镑之间。不过欧盟官员尚未确定具体数字，而英国政府肯定还会努力争取降低需支付的分手费。
英国首相梅上周获得主要内阁大臣的支持，提高英国愿意支付的金额。然而消息人士说，英国脱欧内阁小组委员会在开会时没有讨论具体数字，只是就脱欧费的计算方法达成共识。
欧盟外交官认为，真相大白的时刻将是梅首相和欧盟委员会主席容克在12月4日的午餐会，届时英国脱欧三大议题都将摆上桌面。如果欧盟首席谈判代表巴尼耶认为谈判有足够进展，那么他可能会在当天提出相关建议。
欧盟领导人将在12月14曰至15日召开的欧洲理事会会议上作出
最后决定，巴尼耶有关进入脱欧谈判第二阶段的建议将十分重要。然而消息人士认为，不应对欧盟领导人会议过于乐观。
根据英国和欧盟闭门协商达成的共识，脱欧分手费不会一次付清，而是分期付款。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost