李克强会见俄罗斯总统普京

中国国务院总理李克强当地时间11月29日在莫斯科克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。
李克强首先转达了习近平主席对普京总统的诚挚问候和良好祝愿。李克强表示，中国共产党第十九次全国代表大会闭幕后不久，习近平主席同普京总统在越南岘港成功会晤。中俄全面战略协作伙伴关系稳定向前发展。
李克强指出，当前两国经济合作正迈出坚实步伐。双方在经贸、能源、航空、交通基础设施、产能装备、农业等传统领域合作持续推进，在数字经济、科技创新、中小企业等新领域合作也取得进展，表明中俄之间的合作有很大潜力和广阔前景。中方愿将“一带一路”倡议同欧亚经济联盟加强对接，既发挥好传统领域合作的龙头作用，又注重新兴领域的新动能效应，挖掘远东开发潜力，扩大跨境贸易规模，更好造福两国人民。
李克强强调，中方愿同俄方加强在国际事务中的沟通协调，密切在上海合作组织等多边框架内的合作，共同助力地区合作稳中求进，为世界的和平发展注入建设性力量。
普京欢迎李克强来俄出席上海合作组织成员国总理会议。他表示，俄中保持频繁的高层交往与沟通，充分表明两国关系发展的稳定性和高水平。两国政府及有关合作机制对双方务实合作发挥了重要指导作用。当前俄中贸易增长势头良好，能源、交通基础设施、农业、地方等领域合作积极推进。欧亚经济联盟和“一带一路”倡议具有互补性，希望双方对接好发展战略，更好实现互利双赢。
双方还就共同关心的国际和地区问题交换看法。
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