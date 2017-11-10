印度大幅削减多种商品税率为企业减负

法媒称，印度10日宣布对其新推出的商品与服务税（GST）进行一系列改革。在经济增长放慢的大环境中，新德里承受的压力越来越大，外界要求其为企业减负。
据法新社新德里11月10日报道，总理纳伦德拉·莫迪的政府7月1日在全国范围内启动新的GST，这是该国几十年来规模最大的税收政策改革，意在以5%、12%、18%和28%四种税率把该国规模达2万亿美元的经济整合成一个统一的市场。
但贸易商和企业抱怨说，新程序过于复杂，且增加了经商成本。
报道称，经济学家们一致认为，税改拖了印度经济增长的后腿。印度本财年一季度的经济增长率仅为5.7%，创3年新低。
印度政府10日宣布，计划大幅削减多种商品的税率，以减轻消费者和企业的负担。目前印度的多个邦正在举行地方选举，总理莫迪的家乡古吉拉特邦也将于12月举行选举。
原本税率最高（28%）的商品类别的减税力度最大，新德里称将大幅削减该类别200多种商品中177种的税率，包括巧克力、洗发水和剃须膏。政府还将削减其他所有类别中部分商品的税率，从而使包括沙拉酱、粉煤灰、渔网及鱼干在内的多种产品变得更便宜，同时将把其他一些商品从GST征税名录中剔除。
报道称，普华永道会计师事务所合伙人普拉蒂克·贾殷说，减少被列入最高税率类别的商品数目“是朝正确方向迈出的一步，它表明政策朝着……对GST结构和消费者而言正确的方向改变”。
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