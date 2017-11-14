中国巧妙接棒成为亚太地区新领袖

西班牙《国家报》网站11月11日发表文章称，在11日在越南岘港闭幕的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议上，中国和美国为亚太地区发展提出了截然不同的方案，甚至可以说是两种模式。
文章称，亚太地区是一个关键地区。特朗普就任美国总统后，面对美国新政府的保护主义倾向，中国所展现的是维护多边主义和自由贸易。
文章称，中国提出的“一带一路”倡议，主张通过基础设施网络连接亚洲、欧洲和中国，创立亚洲基础设施投资银行为各个项目提供融资。同时，中国还推出区域全面经济伙伴关系协定。
美国《华尔街日报》网站11月11日还发表题为《APEC会议在由美国推动的经济民族主义气氛中结束》的文章称，在本次亚太经合组织会议上，因为缺乏共识，一份部长联合声明推迟了两天才得以发布。
文章引述知情人士的话称，美国在有关保护主义和支持多边贸易的问题上与包括中国、日本和俄罗斯在内的其他国家持不同意见。这份声明发布时没有包括先前有关致力于加强多国贸易体系的语句，而这样的语句一直是亚太经合组织会议的标志。
文章称，此次会议上，美国与其太平洋伙伴出现分裂，美国将它在推动多边协议方面的领导地位让给了调门与其相反的其他国家。
文章引述伦敦政治经济学院比较政治学研究员布赖恩·克拉斯的话说：“特朗普的访问是一个关键点，现在，中国试图重振由美国主导的多边秩序。中国正迅速成为由美国创造的全球秩序的捍卫者和支持者。”
此外，德国《每日镜报》网站11月11日发表文章称，中国正在巧妙挺进美国撤退留下的权力真空。这一点在贸易和气候政策上体现得最为明显。
文章称，在越南岘港举行的会议上，中国领导人的亮相与美国总统特朗普的孤立主义形成鲜明对比。中国支持“构建面向全球的自由贸易区网络”。中国领导人说，开放带来进步，封闭必然落后。
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