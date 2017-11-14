征不到兵出奇招？美媒称美陆军开放精神病史者入伍

据《今日美国报》网站11月12日报道称，根据本报得到的文件，按照8月份出台的一项没有对外宣布的政策，有“自残”双相障碍史、抑郁史、吸毒史和酗酒史的人现在可以申请放宽条件，加入美国陆军。
美国陆军之所以决定向心理健康存在问题的群体打开征募大门，是因为到2018年9月，陆军需要征募8万名新兵，对陆军而言这是一个极难完成的目标。为了实现去年6.9万人的征兵目标，陆军接纳了很多能力倾向测验成绩很差的人，上调了给予吸食大麻者的免筛名额，还提供了数亿美元的津贴。
美国陆军一名发言人兰迪·泰勒中校在新闻稿中说，对心理健康问题扩大免筛范围是可行的，这在一定程度上是因为陆军现在掌握每一名潜在新兵更详细的医疗信息。2009年，由于军中自杀事件蔓延，陆军发布了免筛禁令。
泰勒说：“陆军作出这一决定主要是因为现在病历和其他资料比以往更加开放，我们越来越容易掌握这些资料。这些档案可以让陆军官员更好地了解申请者的病史。”
不过，精神病专家伊丽莎白·里奇认为，接收有心理问题史的新兵存在风险。她说，有心理问题史的人比没有心理问题史的人更容易再次出现这些问题。
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