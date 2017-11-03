韩国拒绝“美日韩”军演：三国军事合作现裂缝

日媒称，11月11日，为了配合美国总统特朗普出访亚洲，美国三艘核动力航母参加了美韩两国海军在日本海的联合演习。在截至14日的军演日程中，美韩将加强对朝鲜的牵制。美国最初提出举行包括日本在内的三国联合演习，但由于韩国的反对，最终决定日美、美韩分别举行。日韩外交人士透露了上述消息。日美韩合作的困境再次浮出水面。
据日本经济新闻网11月13日报道，投入三艘美国航母的演习非常罕见。美国海军的“罗纳德·里根”号、“西奥多·罗斯福”号、“尼米兹”号三艘航母以及11艘宙斯盾舰、韩国海军的包括两艘宙斯盾舰在内的七艘舰艇参加了军演。在韩国军队设想的“作战区域”将相继实施。演练的内容包括战斗机在航母上起降、空中战斗、海上监视及补给等多项实战行动。
报道称，美国最初曾向日韩两国提议，举行包括三艘美国航母在内的日美韩三国联合演习。对于美国的提议，日本表示欢迎，而韩国以国民感情等为由没有接受。对于日本自卫队部署于朝鲜半岛近海存在警惕感。
11月9日，韩国国防部发言人解释称，“并未计划”日美韩的联合演习。
报道称，美国、韩国和澳大利亚三国于11月6、7两日在韩国济州岛海域实施联合军演。据悉，对于邀请日本参加此次军演，韩国也显示出难色。
还有观点指出，韩国10月底与因美军在韩国部署终端高空区域防御系统（“萨德”系统）而导致关系冷却的中国就修复关系达成协议，这也产生了影响。当时，韩国政府表示，日美韩的军事合作不会发展为同盟。
另一方面，朝鲜对于三艘美国航母同时部署于朝鲜半岛周边不断加强警戒。11月11日，朝鲜中央通讯社谴责称，“美国正在日益升级亚太地区的军事紧张局势”，同时警告称“我国作为维护东北亚地区大门的负责任的核强国，对于美国激化紧张局势、企图发动核战争的行为绝不会坐视不理”。
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