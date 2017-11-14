中国与比尔·盖茨合作研发核技术

外媒称，特拉能源公司董事长比尔·盖茨与中国签订了一项合资企业协议，成立环球创新核能技术公司，该公司将建造一座行波反应堆并将使这项技术商业化。
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站11月7日报道，成立这家合资企业的目的是，在今后20年，利用第四代核技术，设计和建造多个核电厂，可发电大约11.5亿瓦，这项协议是2015年两家企业签订的联合技术协议的扩充。
报道称，第四代行波反应堆不第三代较为传统的轻水核反应堆不同，发电不需要浓缩铀，而是使用废铀。行波反应堆的燃料燃烧程度、能量密度和热效率更高，因此生产一度电所需的燃料也低于轻水反应堆。这种反应堆也更安全，因为其他类型的反应堆用过的废燃料，比如贫化铀，不用剔除钚，就可以回收使用，而且最长40年可以不用添加燃料。
特拉能源公司说，美国当前有大约70万吨贫化铀，而行波反应堆只需要8吨就可以为250万个家庭供电一年。他们还可以回收利用自己的燃料，只有20%到35%的燃料在裂变过程中变得不可用。
报道称，澳大利亚最近加入了一个致力于开发第四代核技术的国际组织。9月份，澳大利亚核科学技术组织加入了第四代国际论坛框架协议，该协议的目标是开发下一代核能系统。澳大利亚核科学技术组织称，“这可能成为全球能源生产的颠覆者。”
对于这项技术，该组织澳大利亚第四代核技术研究主管林登·爱德华兹教授评论称，这是一个引人关注的潜在能源，核废料问题减少。
爱德华兹教授说：“行波反应堆是一种新型的快中子谱反应堆，利用原位再生核燃料（本质上说，是在反应堆内制造燃料），大大减少了对铀浓缩和之后燃料后处理的需要。”
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