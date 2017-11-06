德军方报告泼冷水：西方未来20年或“完全解体”

英国《每日快报》网站11月4日报道称，由德国军方起草的一份内部报告称，欧盟和西方在未来20年中完全解体是一个严肃的命题。
这份长达102页、名为《2040年战略预测》的报告于今年2月底由德国国防部发表，但一直属于秘密文件，不过现在被德国《明镜》周刊看到了。
该报告罗列了6种情境，分析社会趋势和国际冲突将如何发展并影响德国的安全局势。
在这份秘密文件中，联邦国防军分析了社会趋势和国际冲突将如何在未来20年中影响德国的安全政策。
在其中一种情境中（欧盟解体，德国应对的模式），作者假定了一种“多重对抗”的局面。
这份预测未来的报告描绘了一个在“多年动荡”之后，国际秩序瓦解，全球价值体系崩溃，全球化停滞的画面。
联邦国防军的战略师们写道：“欧盟扩大事宜已被基本放弃，越来越多的国家离开欧盟。欧洲失去了全球竞争力。一个日益缺乏秩序，有时候甚至是混乱和冲突频仍的世界大幅改变了德国和欧洲的安全环境。”
在第五种情境中（东西方对抗模式），欧盟东部的一些国家冻结了欧盟一体化的状态，而另一些国家则“加入了东部阵营”。
在第四种情境中（多极竞争模式），极端主义上升，欧盟伙伴“甚至似乎偶尔被看到寻求特定方式的俄罗斯‘国家资本主义模式’”。
这份报告未做任何预判，称所有情境“到2040年都有可能发生”。
该报告可能会给那些希望欧盟一体化取得大幅进展，甚至希望设立一支欧盟军队的人泼冷水。
法国总统马克龙9月底曾呼吁欧盟国家进一步一体化，称该集团需要进行“深刻变革”。
马克龙呼吁发行欧盟身份证，执行共同防务预算和建立一支欧盟军事干预部队。
欧盟委员会主席让-克洛德·容克也说，一支联合的军事力量将“为欧盟外交和安全政策带来额外的影响力”。
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