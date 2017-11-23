金融稳定委员会出新排名 摩根大通成全球最重要银行

外媒称，根据一项新的调查，美国摩根大通银行对世界经济构成的威胁最大。对全球金融体系稳定而言，瑞士银行的重要性有所下降。
据《瑞士商报》网站11月21日报道，在银行监管者看来，美国投行摩根大通对于全球金融体系稳定最为重要，同时它也是最危险的机构。金融稳定委员会21日在巴塞尔公布这份银行排名时说，在最新的全球系统重要性银行名单中，摩根大通是唯一入选第二级别的银行（第一级别空缺——本网注）。这家美国大银行的资本缓冲比率也因此必须比“普通”银行高出2.5个百分点。
此前重要程度与它不相上下的美国花旗银行此次仅被列入第三等级，这一等级需要两个百分点的额外资本。花旗与德意志银行、美国银行和汇丰银行同属一个级别。
金融稳定委员会并非仅仅根据银行的规模来进行评定，它同时也会考虑银行业务所隐含的风险以及它融入金融系统的情况。因为一旦银行出现问题，这些因素对于该银行会给全行业乃至整个经济造成何种影响至关重要。全球系统重要性银行名单每年更新一次。
法国巴黎银行从全球系统重要性银行的第三级降至第四级。有三家中国银行被列入这一级别。除中国工商银行之外，还有中国银行和中国建设银行。它们的规模一直相当庞大，但是目前它们与国际金融体系的交融程度提高了。
过去一年来，瑞士信贷银行对世界金融体系的重要性有所下降。现在它被列入最低等级，只需比一般银行多持有一个百分点的资本金。它的竞争对手瑞银集团也被归在同一等级。
新上榜的银行是加拿大皇家银行，而法国BPCE银行集团则被挤下了榜单。
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