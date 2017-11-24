王毅：希望韩方继续妥处“萨德”问题 言必信行必果

外媒称，根据中国媒体报道，中国外长王毅22日对韩国外长康京和表示，北京希望首尔继续妥善处理在韩部署美国“萨德”系统的问题。
据路透社11月22日报道，韩国部署美国的“萨德”系统激怒了中国，中国担心该系统威胁自身安全。
香港商业电台网站11月22日报道称，外长王毅在北京钓鱼台国宾馆与到访的韩国外长康京和举行会谈。王毅表示，中韩关系过去一段时间经历波折，双方不久前就阶段性处理“萨德”问题达成一些共识，中方重视韩方的表态，包括明确表示不加入美国反导体系以及临时部署的“萨德”系统不会损害中方安全利益。王毅说，中国有句话叫“言必信、行必果”，希望韩方继续妥善处理“萨德”问题。
王毅又说，国家主席习近平及国务院总理李克强早前分别与韩国总统文在寅会晤，就推动改善两国关系明确了方向，他愿意与康京和一道，根据两国领导人达成的共识，进一步增进相互了解，最大限度地减少分歧，为下阶段两国高层往来做好准备。
另据韩联社11月22日报道，韩国外长康京和22日在北京同中国全国人大外事委员会主任委员傅莹共进午餐，就中韩关系等深入交换意见，并商定加强两国议会机构间的交流与合作。
韩国外交部表示，双方表示两国议会机构之间的交流和合作是推动两国关系取得稳步发展的基石，商定今后加强两国间议会交流和合作。
报道还称，中国记者、知名博主徐静波5年前访问了韩国南部港口城市釜山。当时，他感到中韩关系已达到自两国正式建交以来的最佳状态。
本月徐静波来到了首尔，这是他第二次访问韩国，但描绘了一幅不同的风景。围绕着美国在韩部署“萨德”问题，中韩两国产生了重大外交争执。现在，双方正设法摆脱这场外交争执所产生的后果。
与徐静波一同前往韩国的还有其他13名中国记者及有影响的博客写手，这是韩国国际交流财团发起的公共外交项目的一部分，旨在邀请中国的“网红”访问韩国。
报道称，继韩国与中国于10月31日达成结束这场争执的共识后，这场访问是中韩为升温长期处于“冰冻状态”的两国关系所推动的首次民间交流活动。
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