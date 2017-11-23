美陆军拟更换战场通信网络 旧系统易被中俄攻破

美国《外交政策》双月刊网站11月21日发表了题为《陆军发现造价60亿美元的战场通信网络不堪一击，打算更换新网络》的报道。
美国陆军得出结论，该军种造价60亿美元的战场通信系统在爆发大国冲突的情况下很可能被俄罗斯或中国攻破，对付不了手段高超的敌人。陆军说，至少需要两年时间才能开发出更强大的新系统，提供战术联网能力，使官兵在阿富汗和伊拉克有所依靠。
官员们说，虽然这几个月陆军发现该系统存在各种弱点和缺陷，但是今后两年仍会继续完成全军部署，尽快提供补丁升级，同时另觅新系统。另一方面，国会正敦促陆军寻找现有通信系统的修补办法，但提供的经费只有陆军要求的一半多，陆军要求拨款4.2亿美元，才能在2018年完成部署。
作战人员综合网络-战术系统此前一直是陆军现代化与发展的头号项目，该项目突然作废凸显陆军在装备采购方面存在一些严重的制度性问题。另外，此事发生还有这样一个背景，即国防部越来越担心美国与中国等战略对手相比，尤其是与俄罗斯相比，正逐渐丧失一贯的科技优势，俄罗斯在与乌克兰的战斗中已经证明了它的电子战优势。
了解该项目进展的一名知情人士说：“我认为当年在乌克兰发生的事给美国敲响了警钟。局面发生了扭转。”
陆军参谋长马克·米利上将上周说，这个系统“非常、非常脆弱，在遭遇技术尖端的国家对抗时很可能不堪一击”。
陆军一名官员对本刊记者说，作战人员综合网络-战术系统在敌人拥有电子干扰或者黑客能力的情况下“满足不了作战需求”。这名官员在匿名的条件下说：“现在的网络不能拿来应付那样的战斗。”
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