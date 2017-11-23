印度坦克采购或弃俄转美 T-90将与M1A2“交锋”

俄罗斯《独立报》11月17日发表了题为《T-90与“艾布拉姆斯”在印度交锋》的报道。
印度军队装备的T-72坦克很快将到期报废。由于本国军工业造不出满足现代化要求的可靠坦克，新德里准备发起新一轮竞标。几十年来，印度一直在该领域与莫斯科合作，但这次新德里可能青睐其他坦克及生产技术供应商。华盛顿把印度视为军工领域有利可图的伙伴和亚太地区的主要军事盟友。
《印度教徒报》刊登了印军司令部采购2600辆坦克的招标声明。此前，印度国防部高级军官希万中将对媒体表示，印度打造装甲坦克力量的核心项目“未来通用战斗车辆”（FRCV）很快将有大动作。大部分现有坦克将在未来短期内报废。
新德里准备发起新一轮竞标，采购应在2025至2027年列装的现代化坦克。这次招标的条件是采购部分成品，然后在印度组织生产。与此同时，印度国防研究与发展组织将继续本国研发。
印度很可能对法国的AMX-56“勒克莱尔”坦克感兴趣，阿联酋军队装备了388辆这种坦克，它在当前的也门战争中表现不错。但巴黎拒绝转移生产和新德里要求移交技术的矛盾可能阻碍法印合作。新德里的另一个不满意之处在于，“勒克莱尔”的生产成本也不便宜。
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